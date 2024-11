Por ter assumido o lugar de Kevin Magnussen no GP de São Paulo, Oliver Bearman não é mais considerado um rookie, ou seja, um novato na Fórmula 1. Ele se enquadra na regra de pilotos que tiveram mais de duas participações na categoria.

Desta maneira, a Ferrari e a Haas não podem mais usá-lo para os testes de jovens pilotos em testes livres, muito menos nas sessões pós-temporada em Abu Dhabi. Isso se tornou um problema para os italianos, que pretendiam ter o britânico em seu carro no TL1 na última corrida do ano.

Para garantir que a Ferrari siga as regras impostas, o time de Maranello optou por escolher um novo nome: Antonio Fuoco, de 28 anos. O italiano pilota o hipercarro 499P Le Mans em nome da Ferrari no Campeonato Mundial de Endurance e venceu as 24 Horas de Le Mans deste ano, ao lado de Miguel Molina e Nicklas Nielsen.

Para se preparar para o primeiro treino livre em Abu Dhabi, a Ferrari retirou o F1-75 de 2022 para que Fuoco pudesse fazer alguns metros na pista de testes de Fiorano. Para Fuoco, isso significaria um (breve) retorno aos monopostos.

Embora o teste em Fiorano sugira que Fuoco está pronto para o primeiro treino livre em Abu Dhabi - afinal, nada acontece por acaso em Maranello -, ainda não houve um anúncio oficial da Ferrari. No entanto, isso deve ser confirmado nos próximos dias.

Para Fuoco, o TL1 seria uma oportunidade de conhecer o SF-24, sem muita pressão de desempenho. No entanto, ele pode contribuir para a direção que a equipe precisa tomar com a configuração para a última corrida da temporada de F1.

Essa pode ser outra contribuição importante, já que a Ferrari ainda está competindo pelo título do campeonato de construtores. Nesse TL1, Fuoco assumirá o lugar de Carlos Sainz e usará o número de largada 38.

