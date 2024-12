Carlos Sainz está de saída da Ferrari para a Williams, mas relembrou os momentos compartilhados com o seu agora ex-companheiro de equipe, Charles Leclerc, sejam eles de alegria ou de raiva, como o que aconteceu no GP de Las Vegas de Fórmula 1.

Em Vegas, Leclerc reagiu com raiva no rádio da equipe depois de perder o último degrau do pódio para Sainz. O monegasco havia cedido lugar ao espanhol no começo devido ao desgaste dos pneus, mas Sainz fez o pit stop mais cedo para ultrapassar Leclerc. A Ferrari pediu a Sainz que deixasse Leclerc passar novamente, mas o espanhol terminou no pódio.

Em entrevista ao jornal espanhol Marca sobre o incidente, Sainz disse que entendia os sentimentos de Leclerc.

"Entendo o nível de raiva de Leclerc em Las Vegas, já fiquei com essa raiva muitas vezes na Ferrari, já passei por situações semelhantes".

No entanto, Sainz disse que se absteve de expressar esses sentimentos no rádio da equipe, dando a entender que Leclerc deveria ter sido mais cauteloso.

"Na pista, tivemos nossas diferenças, tivemos nossas rivalidades, tivemos ótimos fins de semana e momentos difíceis, mas sempre lutamos de forma limpa, evitando acidentes que prejudicariam a Ferrari".

"Quatro anos significam muitas corridas. Houve momentos em que nos odiávamos, conversávamos sobre isso de brincadeira, ríamos e seguíamos em frente".

"É por isso que você deve sempre evitar usar o rádio. Porque o rádio da equipe sempre faz as coisas parecerem maiores do que realmente são".

"Quando olho para trás e vejo esses quatro anos com Charles, percebo que tenho boas lembranças, lembro que ele era um competidor duro, às vezes falava demais no rádio, mas eu gostava de cada batalha com ele, gostava de ser seu companheiro de equipe'.

"Estou muito feliz por ser seu companheiro de equipe, porque me tornei um piloto melhor por causa dele e ele se tornou um piloto melhor por causa de mim".

