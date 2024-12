F1: Qual a situação contratual de cada piloto para 2025

"Silly season" é um termo comum na Fórmula 1 que se refere à época do ano em que muitas equipes anunciam sua formação de pilotos para a temporada seguinte.

Geralmente ocorre durante o meio do ano, pois é quando o mercado está mais frenético, com as mudanças de pilotos causando dúvidas sobre o futuro de outros.

Mas a silly season começou bem mais cedo este ano, devido ao fato de Lewis Hamilton ter anunciado sua mudança para a Ferrari para 2025 em fevereiro de 2024.

Portanto, o mercado de pilotos é indiscutivelmente o mais louco de todos os tempos, especialmente quando muitos outros contratos de pilotos estavam para expirar, ou estão para expirar, no final desta temporada.

Com a Red Bull finalmente firmando as escalações de suas duas equipes em meados de dezembro, aqui está uma olhada no grid completo da F1 de 2025:

Grid da F1 2025

Equipe de F1 Pilotos Prazo do contrato Alpine Pierre Gasly Contrato de vários anos Jack Doohan Contrato até o final de 2025 Aston Martin Fernando Alonso Contrato até o final de 2026 Lance Stroll Contrato até 2025 e depois Ferrari Charles Leclerc Contrato de vários anos Lewis Hamilton Contrato de vários anos Haas Oliver Bearman Contrato de vários anos Esteban Ocon Contrato de vários anos McLaren Lando Norris Contrato até o final de 2026 Oscar Piastri Contrato até pelo menos o final de 2026 Mercedes George Russell Contratado até o final de 2025 Andrea Kimi Antonelli Contrato até o final de 2025 RB Yuki Tsunoda Contratado até o final de 2025 Isack Hadjar Contratado até o final de 2025 Red Bull Max Verstappen Contrato até o final de 2028 Liam Lawson Contrato até o final de 2025 Sauber Nico Hulkenberg Contrato de vários anos Gabriel Bortoleto Contrato de vários anos Williams Alex Albon Contrato de vários anos Carlos Sainz Contrato de vários anos

Alpine

- Pierre Gasly - contrato de vários anos

- Jack Doohan - contrato até o final de 2025

A Alpine teve um início difícil em 2024, pois não conseguiu marcar nenhum ponto nas cinco primeiras rodadas. Apesar de sua forma ter melhorado um pouco - com dois pontos no Canadá e na Espanha, por exemplo -, a Alpine ainda é uma das quatro piores equipes do grid, destacando a regressão para a equipe de Enstone, já que não terminou abaixo do sexto lugar no campeonato desde 2016.

Apesar disso, Gasly ficou muito feliz em assinar uma extensão de contrato de vários anos com a equipe, à qual ele se juntou em 2023, já que a disposição de oferecer um acordo de longo prazo foi considerada um fator fundamental.

Outro fator que se acredita ter influenciado sua decisão foi a iminente saída do companheiro de equipe Esteban Ocon - seu rival de infância com quem ele tem uma relação conflituosa. Isso veio à tona no GP de Mônaco de 2024, quando Ocon fez uma manobra arriscada por dentro de Portier na volta inicial, o que causou a colisão dos dois franceses.

Isso irritou a gerência da equipe e, apenas oito dias depois, a Alpine anunciou que Ocon deixará a equipe no final de 2024. Embora se entenda que a decisão não se baseou inteiramente no incidente de Mônaco, ele teve um papel importante.

Portanto, isso deixou uma vaga aberta ao lado de Gasly, e o Motorsport.com revelou com exclusividade que a Alpine fez uma oferta pelo piloto da Ferrari Carlos Sainz, mas ele irá para a Williams.

Como resultado, a equipe francesa optou por promover o jovem Jack Doohan, que tem sido seu piloto reserva desde 2023. O australiano, que é filho do pentacampeão mundial de motociclismo de 500cc Mick Doohan, juntou-se à equipe Alpine para 2022 depois de terminar em segundo lugar na classificação da F3, enquanto no ano passado ele ficou em terceiro na F2.

Aston Martin

- Fernando Alonso - contrato até o final de 2026

- Lance Stroll - contrato até 2025 e depois

A Aston Martin é apenas uma das três equipes que, até o momento, anunciaram uma formação de pilotos inalterada para 2025, com a expectativa de que esse número não ultrapasse quatro construtores. A equipe baseada em Silverstone confirmou pela primeira vez o futuro do bicampeão mundial de F1 Fernando Alonso, que impressionou durante sua temporada de estreia na equipe com oito pódios em 2023.

No entanto, seis desses pódios foram conquistados nas oito primeiras rodadas e, desde então, a Aston Martin não conseguiu repetir essa forma, com a equipe em quinto lugar agora um pouco distante dos quatro primeiros colocados. No entanto, esse é um projeto de longo prazo, no qual Alonso está investido e, por isso, o piloto de 42 anos assinou uma extensão de dois anos em abril.

A Aston Martin anunciou em junho que Stroll permanecerá na equipe até 2025, embora isso já fosse esperado, já que seu pai, Lawrence, é dono da equipe. Será a sétima temporada de Stroll correndo pela equipe e a duração de seu contrato nunca foi formalmente divulgada, mas o lugar é basicamente dele pelo tempo que ele e seu pai quiserem continuar seu sonho na F1.

Pilotos da Ferrari 2025

- Charles Leclerc - contrato de vários anos

- Lewis Hamilton - contrato de vários anos

A Ferrari causou alvoroço quando confirmou a notícia chocante de que Hamilton se juntará à equipe em 2025. O sete vezes campeão mundial tem um longo histórico de ligação com a Ferrari, mas inicialmente parecia que seriam apenas rumores - especialmente quando Hamilton assinou uma extensão de dois anos com a Mercedes durante a temporada de 2023.

O segundo ano desse acordo, no entanto, foi entendido como sendo apenas uma opção, o que permitiu que Hamilton fizesse a troca em apenas uma temporada de seu contrato. Isso significa que sua passagem pela Mercedes terminará após 12 campanhas, já que Hamilton, cuja última vitória no campeonato foi em 2020, citou a necessidade de um novo desafio.

Isso virá ao lado de Charles Leclerc, que assinou uma extensão de contrato de vários anos em janeiro com a equipe em que ingressou em 2019. Durante esse tempo, Leclerc venceu sete GPs e tem sido o principal piloto da Ferrari, mas será interessante ver como a dinâmica mudará quando Hamilton chegar.

Independentemente disso, o objetivo é claro: acabar com o domínio da Red Bull e entregar à Ferrari, que terminou em terceiro lugar na classificação dos construtores de 2023, sua primeira temporada vencedora de campeonato desde 2008. Com a revisão do regulamento em 2026, essa pode ser a maior oportunidade para a Ferrari fazer isso.

Haas

- Oliver Bearman - contrato de vários anos

- Esteban Ocon - contrato de vários anos

A Haas, que terminou em último lugar na classificação de 2023, terá uma formação de pilotos totalmente nova em 2025, já que Nico Hulkenberg assinou contrato com a Sauber para o próximo ano.

Foi então anunciado que Oliver Bearman correrá pela Haas em 2025 depois de impressionar na F2 com quatro vitórias durante sua campanha de estreia na última temporada.

No entanto, a promoção de Bearman era esperada, já que o júnior da Ferrari competiu até agora em seis sessões de TL1 pela Haas, devido aos laços estreitos com a Scuderia, e a equipe ficou impressionada com o piloto de 19 anos. Ele também teve um bom desempenho em sua estreia em um GP, já que Bearman competiu pela Ferrari no GP da Arábia Saudita de 2024 devido à apendicite de Sainz, e terminou em um sólido sétimo lugar depois de frustrar as investidas tardias de Hamilton e Lando Norris.

A Haas confirmou então, duas semanas após o anúncio de Bearman, que Kevin Magnussen deixará a equipe no final desta temporada, depois de ter tido dificuldades para igualar a forma de Hulkenberg.

O substituto de Magnussen será Ocon, que se tornará o primeiro vencedor de um GP a pilotar para a Haas depois de assinar um contrato de vários anos com a equipe.

McLaren

- Lando Norris - contrato até o final de 2026

- Oscar Piastri - contrato até pelo menos o final de 2026

O nível de melhoria da McLaren desde o início do ano passado tem sido notável, já que ela estava em sexto lugar após oito etapas em 2023, antes que as atualizações do meio da temporada a ajudassem a terminar em quarto lugar com nove pódios e uma vitória na corrida Sprint no Catar.

A equipe britânica manteve essa forma em 2024 e acabou conquistando seu primeiro título de construtores desde 1998. Ambos os pilotos contribuíram para o bom desempenho da McLaren e, portanto, permanecerão como companheiros de equipe pela terceira temporada consecutiva em 2025.

Oscar Piastri foi o primeiro a comprometer seu futuro com a McLaren, já que o piloto de 23 anos assinou uma extensão no final de sua impressionante temporada de estreante, com seu contrato sendo válido até pelo menos 2026.

No entanto, houve muito mais conversas sobre o futuro de Norris, cujo contrato anterior durava até o final de 2025. Muitos se perguntaram se a McLaren poderia realmente ajudar o britânico a disputar o campeonato de pilotos, mas o piloto tem plena confiança, pois assinou uma extensão que vai além de 2026.

Mercedes

- George Russell - contratado até o final de 2025

- Andrea Kimi Antonelli - contratado até o final de 2025

Em agosto de 2023, a Mercedes anunciou que Hamilton e George Russell haviam assinado extensões de contrato até o final de 2025. A próxima temporada será a quarta de Russell na Mercedes - fabricante em que ele ingressou como piloto júnior em 2017 e com a qual conquistou sua primeira vitória em um GP.

Seu companheiro de equipe no próximo ano será o novato Andrea Kimi Antonelli, que vinha sendo cotado para a vaga desde que a mudança de Hamilton foi anunciada. O jovem de 18 anos tornou-se júnior da Mercedes em 2019 e é considerado um dos maiores talentos do automobilismo, já tendo vencido quatro campeonatos de monopostos.

No entanto, ele passou por uma campanha de F2 muito turbulenta como estreante e terminou em sexto lugar no campeonato, apesar de ter conquistado vitórias em Silverstone e Hungaroring. Em Monza, Antonelli também pilotou para a Mercedes no TL1, mas sofreu um acidente de 45G na Parabolica depois de apenas 10 minutos.

Isso causou dúvidas sobre a prontidão do jovem para competir por uma equipe de ponta, mas a Mercedes confirmou Antonelli como seu piloto para 2025 apenas um dia após o acidente do italiano.

RB 2025

- Yuki Tsunoda - contratado até o final de 2025

- Isack Hadjar - contratado até o final de 2025

Yuki Tsunoda permanecerá na equipe de Faenza por uma quinta temporada consecutiva após assinar uma extensão de contrato até 2025 com a RB. Isso ocorreu após um início impressionante em 2024, quando o protegido de longa data da Red Bull e da Honda superou consistentemente o companheiro de equipe Daniel Ricciardo e marcou mais da metade dos pontos da equipe.

Isso fez com que alguns esperassem que Tsunoda finalmente fosse promovido à Red Bull para a próxima temporada, mas os taurinos acabaram escolhendo Liam Lawson - que se juntou a ele na RB no fim de semana de Austin - quando uma vaga ficou disponível em sua principal equipe.

A mudança de Lawson criou uma vaga na equipe que será conhecida como Racing Bulls na próxima temporada, com a gigante das bebidas energéticas optando por dar o lugar ao vice-campeão da F2, Isack Hadjar. O francês lutou pelo campeonato durante toda a temporada com a Campos, vencendo corridas em Albert Park, Imola, Silverstone e Spa, mas acabou perdendo a coroa para Gabriel Bortoleto, contratado pela Sauber F1 em 2025.

Red Bull

- Max Verstappen - contrato até o final de 2028

- Liam Lawson - contrato até o final de 2025

Inicialmente, a Red Bull manteve sua equipe de pilotos para 2025, com Pérez assinando um contrato de dois anos para ser parceiro de Verstappen. Os dois tiveram um período de muito sucesso juntos, mas a queda de desempenho do mexicano neste ano contribuiu para que os taurinos perdessem o título de construtores em 2025. Isso levou a uma reunião entre as duas partes após a final de Abu Dhabi, e acabou sendo anunciado que o mexicano não permanecerá na equipe em 2025.

O lugar de Pérez será ocupado por Liam Lawson, que impressionou em seu tempo limitado na RB no final da temporada, mas não tem a mesma experiência de Yuki Tsunoda.

Também havia dúvidas sobre o futuro de Verstappen, apesar de ele ter contrato até o final de 2028. Essa dúvida surgiu durante a guerra de gestão da Red Bull no início de 2024 - que se seguiu a uma investigação sobre o comportamento de Horner em relação a uma funcionária - e como o tetracampeão apoiou fortemente o conselheiro de automobilismo Helmut Marko, cujo futuro na época não estava claro.

No entanto, Verstappen desde então disse publicamente que está comprometido com a equipe até o final de seu contrato.

Sauber

- Nico Hulkenberg - contrato de vários anos

- Gabriel Bortoleto - contrato de vários anos

Atualmente, a Sauber está passando por grandes mudanças, já que está pronta para se tornar a equipe Audi F1 a partir de 2026. Uma das primeiras coisas que a equipe fez para se preparar foi assinar um contrato de vários anos com Hulkenberg, depois de uma série de desempenhos impressionantes na Haas, na qual ele tem sido seu principal piloto. A Sauber estava interessada em fazer parceria com Hulkenberg e Sainz em 2025, mas isso não é mais uma opção.

Assim, o líder do campeonato da F2, Gabriel Bortoleto, assinou um contrato de vários anos após uma campanha de estreia estelar para o piloto de 20 anos, que conquistou o título da F3 em 2023. Isso significa que Valtteri Bottas e Zhou Guanyu estão sem vaga para o próximo ano, pois ambos se juntaram à equipe em 2022.

Williams

- Alex Albon - contrato de vários anos

- Carlos Sainz - contrato de vários anos

O chefe da equipe Williams, James Vowles, declarou publicamente em junho que Sainz era seu alvo número um e a equipe finalmente conseguiu seu homem. No início, a probabilidade de Sainz se juntar à Williams era grande, mas a oferta tardia da Alpine pôs em dúvida essa possibilidade.

No entanto, a oferta da Alpine não foi suficiente e, na segunda-feira, 29 de julho, a Williams anunciou que Sainz se juntará à equipe para "2025, 2026 e além".

Sainz fará parceria com o também graduado júnior da Red Bull Alex Albon, que assinou uma extensão de vários anos em maio, já que seu contrato anterior expiraria no final de 2025. Isso também foi um grande golpe para a Williams, já que Albon impressionou desde que entrou em 2022, o que o tornou um jogador de esquerda no mercado de pilotos do próximo ano - mas o piloto de 28 anos falou de sua fé no projeto de longo prazo da equipe, então assinou o contrato.

Sainz foi contratado como substituto de Logan Sargeant, porque o americano teve dificuldades constantes desde que entrou na F1 em 2023. Ele marcou apenas um ponto em sua campanha de estreia, enquanto zero pontos nos 15 primeiros grandes prêmios de 2024 fizeram com que a Williams o trocasse por Colapinto pelo restante do ano.

