F1 - Stella: McLaren terá um carro inovador para vencer em 2025

Andrea Stella, chefe de equipe da McLaren, recebeu um prêmio no Autosprint Golden Helmets, em Ímola, celebrando a conquista do título de Construtores da Fórmula 1, após 26 anos de seca. No entanto, o italiano admite que veremos um MCL39 muito diferente do carro papaia deste ano, com novas soluções.

O circuito de Ímola recebeu, na noite de quinta-feira, a premiação Autosprint Golden Helmets e ACI Volanti 2024.

A F1 foi representada por Stefano Domenicali, CEO e presidente da F1; por Helmut Marko, consultor e voz forte da Red Bull; por Kimi Antonelli, jovem piloto italiano que assumirá o assento da Mercedes em 2025, e por Matteo Togninalli, chefe de engenharia de pista da Ferrari.

Mas o foco estava em Stella que, acompanhado da esposa e dos dois filhos, enfatizou a dificuldade de conquistar um título.

"...com quatro equipes competindo para vencer todos os GPs com intervalos mínimos. Foi um desafio empolgante e percebemos a importância do resultado quando finalmente adicionamos uma coroa de arco-íris à última, que foi em 1998".

Andrea Stella, diretor da equipe McLaren na cerimônia de premiação do Caschi d'Oro e do Volanti Aci 2024 Foto de: Domenico Fuggiano

Stella acredita na McLaren que criou com o apoio de Zak Brown: "Foi criada uma atmosfera muito positiva: todos estão do mesmo lado e isso é fundamental para vencer. Não há aqueles que aproveitam a parada na máquina de café para reclamar ou semear a discórdia: eles seriam isolados e excluídos do sistema".

O Campeonato de Construtores veio um ano antes do que a equipe havia planejado e, talvez, às vezes, a equipe não parecia pronta para almejar o topo logo de cara, mas no final a McLaren venceu a Ferrari por 14 pontos.

"Criamos uma equipe que pretende ser competitiva por alguns anos e não conseguimos quebrar o sistema na primeira oportunidade que tivemos de vencer".

Apesar da permissão do uso do túnel de vento para os monopostos alinhados aos regulamentos de 2026 começar na virada do ano, Stella afastou a possibilidade do carro de 2025 ser uma mera atualização.

"Não, estamos assumindo riscos nas escolhas de design. A abordagem para o próximo campeonato será ousada porque vamos nos concentrar na inovação. Durante o verão [inverno no Brasil], quando abordamos o carro de 2025, decidimos que teríamos de dar um salto quântico se a ambição fosse também almejar o título de pilotos".

"Gostaríamos de tornar o campeonato um pouco mais monótono e talvez não tão próximo como foi este ano. Na verdade, acho que o desafio ainda será muito empolgante, com quatro equipes disputando o título", conclui.

