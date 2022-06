ANÁLISE: Os cinco fatores que definirão futuro de Mônaco na F1

Carregar reprodutor de áudio

Houve um tempo em que era impensável que a Fórmula 1 abandonasse o GP de Mônaco.

A corrida pelas ruas de Monte Carlo era vista há muito tempo como a joia da coroa da categoria, e um fim de semana em que os patrocinadores ficaram impressionados e mais olhos estavam no esporte do que em qualquer outro.

Mas os tempos mudaram e, sob a gestão da Liberty Media, adições de grande sucesso como Zandvoort e Miami preencheram todas os requisitos que os chefes da F1 desejam para fãs e interesses comerciais.

Isso significa que, à medida que a F1 inicia suas discussões de contrato com o Automobile Club de Monaco sobre um novo acordo, está abordando as coisas com a mentalidade de que, se não conseguir o que quer, vai embora.

Existem alguns fatores-chave que estarão no centro dessas negociações e caberá a Mônaco e à F1 chegar a um acordo se quiserem continuar ou concordar em discordar e desistir.

E os especialistas sugerem que, por mais céticos que alguns sejam de que a F1 vá a toda a distância e abandone o GP de Mônaco, o CEO da F1, Stefano Domenicali, está absolutamente determinado a que Mônaco se alinhe com sua visão do que os GPs precisam entregar.

Lewis Hamilton, Mercedes W13 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

Taxa de corrida

Havia um mito de longa data de que Mônaco era tão essencial para a F1 que nunca pagou uma taxa de corrida. Esse não foi bem o caso, pois os organizadores pagam uma taxa – embora não esteja no mesmo nível que outras corridas.

A taxa, que se acredita ser algo em torno de US$ 12 a US$ 15 milhões, é cerca de metade do que muitos outros locais desembolsam – e bem aquém de alguns acordos, como Arábia Saudita e Catar, que são mais de três vezes mais.

Embora a F1 não espere que Mônaco corresponda como em outros lugares, ela quer ver algum movimento no que foi pago até agora.

E provavelmente também exigirá que Mônaco seja mais flexível com sua data de corrida, já que a regionalização do calendário da F1 faz com que queira correr Miami e Montreal juntos em maio, o que pode ter implicações indiretas.

A camera operator at work Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Produção de TV

Uma das grandes frustrações da F1, e algo compartilhado pelos fãs, é que Mônaco é a única corrida do ano em que a direção da TV não é feita pelo staff regular.

Em vez disso, Mônaco assume o controle da transmissão e, no passado, isso às vezes resultou em um pacote de televisão que ficou aquém do que é normal em outros lugares.

Incidentes importantes foram perdidos (a TV cortou a rodada de Sergio Perez na classificação e perdeu a de Fernando Alonso), as principais batalhas do GP podem ser negligenciadas para seguir pilotos locais ou franceses correndo sozinhos, e algumas das escolhas de ângulo não são as melhores.

A F1 quer que Mônaco se alinhe com outros locais e renuncie ao controle da transmissão.

Sergio Perez, Red Bull Racing RB18 Photo by: Erik Junius

Publicidade

O alcance global e a atração comercial da Fórmula 1 ajudaram a ganhar alguns patrocinadores importantes.

Ela trabalha duro para garantir que seus parceiros oficiais sejam bem tratados, dando o nível de exposição exclusiva que pagam – o que significa que não há marcas conflitantes.

Na maioria dos locais, a F1 assume o controle total de toda a publicidade da pista para garantir que tudo em exibição seja consistente.

Mônaco foi uma exceção a isso e manteve alguns direitos para vender publicidade na pista e acordos de patrocínio corporativo para os eventos que realiza.

Mas entende-se que sua decisão de fornecer sinalização proeminente na pista para a TAG Heuer, rival de relógios da Rolex, parceira oficial da F1, destacou à FOM que isso precisa mudar.

A F1 novamente quer que Mônaco siga o que todos os outros locais aceitaram e faça concessões nessa frente.

Logística e infraestrutura

Mônaco há muito oferece às equipes algumas das condições de trabalho mais difíceis do ano – com os pits apertados a uma boa caminhada do paddock.

Mas, embora as coisas tenham melhorado muito ao longo dos anos, com as atuais instalações de garagem certamente um mundo melhor do que eram anos atrás, quando as equipes estavam presas em um estacionamento, ainda há frustrações.

O transporte e a logística para os fãs certamente poderiam ser melhorados, com os arranjos de tráfego rodoviário e as ofertas de transporte público certamente tendo espaço para melhorias.

Os torcedores presos por horas nas estações de Nice e Mônaco para ir e voltar da pista se devem à falta de trens e vagões extras nos serviços locais. Para eventos esportivos de primeira linha, não é realmente aceitável não tomar providências sensatas.

O paddock em si permanece bastante apertado, e mesmo para a mídia as instalações ficam aquém.

ST. HELENA - Extreme E - The Electric Odyssey moored off Monaco Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Traçado da pista

Uma das maiores reclamações sobre o GP de Mônaco é que a corrida em si costuma ser muito decepcionante.

A natureza apertada e sinuosa torna quase impossível ultrapassar, e isso abriu as portas para muitas ‘procissões’.

Embora a F1 não esteja pedindo uma revisão completa do circuito de Mônaco, acredita que há melhorias que podem ser feitas na pista que podem ajudar a melhorar o espetáculo.

Entende-se que foram feitas sugestões para mover as barreiras de volta na chicane após o túnel - para ajudar a alargar a entrada e pelo menos permitir uma melhor chance para os pilotos fazerem um movimento para dentro.

A F1 também acredita que a realocação e redefinição de outros segmentos da pista para torná-la mais ampla podem ajudar a gerar oportunidades.

Até agora, o Mônaco tem sido inflexível que não vê a necessidade de fazer uma mudança nessa frente - mas talvez o risco de perder seu contrato possa ser motivação suficiente para mudar de tom.

VÍDEO: Sérgio Maurício fala de polêmicas recentes

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST #179: O que Hamilton e Russell podem conseguir com melhora da Mercedes?

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: