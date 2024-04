A aquisição da Dorna Sports pela Liberty Media no começo de abril ressuscitou as expectativas dos fãs para a realização de uma etapa conjunta da Fórmula 1 e da MotoGP. Para Bobby Epstein, diretor do Circuito das Américas, a compra é bem vinda, mas ele não vê grandes chances dessa dobradinha se realizar.

"Acho que há complicações para além do óbvio", disse Epstein. "As primeiras que vem à mente são as físicas, mas de um ponto de vista de ativação de patrocinadores, elas possuem acordos diferentes, ativações distintas e montadoras".

"E, também, é preciso fazer várias mudanças nas sinalizações de pista. O centro de imprensa também incharia. É possível, mas não sei se é provável".

Mas, em meio à dificuldades da MotoGP em expandir sua base de fãs na América do Norte, Epstein recebeu bem a chegada da Liberty, afirmando que seu circuito será "um dos maiores beneficiários".

"Possivelmente somos os mais animados com isso. A MotoGP veio aos EUA e realmente não atraía muita atenção. Assim que eles vão embora, você não ouve falar muito nas outras 51 semanas. Então é fantástico ser o bastião da MotoGP nos EUA, apoiando a categoria há 12 anos, algo que realmente acreditamos".

"É uma competição fantástica, e precisamos que mais pessoas descubram. Espero que sejamos os maiores beneficiários desta compra. Não acho que eles precisam mudar nada no esporte. Eles precisam focar em colocar sob os holofotes, dar mais visibilidade".

