F1: Ferrari acha "errado" creditar bom desempenho em 2022 apenas por conta das novas regras

Depois de dois anos sem uma vitória na Fórmula 1, a Ferrari se transformou em uma potencial candidata ao campeonato nesta temporada, com Charles Leclerc e Carlos Sainz conquistando vitórias na primeira metade da campanha de 2022. Com um carro altamente competitivo e um dos motores mais rápidos do grid, a escuderia acha "errado" apontar que a atual posição da equipe só aconteceu por conta do novo regulamento.

A equipe era muito consciente das oportunidades que oferecia o reestabelecimento de novas regras, já que se esforçou ao máximo para garantir que o F1-75 fosse o mais competitivo possível. Mas, enquanto alguns sugerem que a Ferrari teve um progresso maior que os rivais durante o inverno porque começou a trabalhar em seu desafiante 2022 cedo, já que Mercedes e Red Bull estavam travadas em uma luta pelo título do ano passado, a escuderia não está de acordo que isso seja um fator.

Em vez disso, o chefe da equipe, Mattia Binotto, disse que o progresso da Ferrari se deve a um melhor trabalho feito, já que não teve mais vantagem que os outros e esteve igualmente travado em uma luta intensa com a McLaren no ano passado, o que significava que não podiam abandonar o desenvolvimento de 2021 tão cedo.

Quando perguntado se sentia que era injusto alguns afirmarem que o bom desempenho da Ferrari se devia a uma vantagem inicial, Binotto disse ao Motorsport.com: "Não acredito que seja injusto, acho que é errado."

"A razão é que, em primeiro lugar, todos começamos exatamente ao mesmo tempo a desenvolver o carro de 2022. Isso foi em janeiro de 2021, quando finalmente foi possível começar a simular e entrar nos túneis de vento com os carros novos. Antes disso, não podíamos fazer.

"Então, não antecipamos o início do desenvolvimento em comparação com os outros. Todos começamos exatamente ao mesmo tempo.

"Então, é uma questão de quantos recursos e a prioridade que poderia colocar no projeto. Talvez os carros que lutavam pelo campeonato de 2021 tiveram que colocar mais em 2021, mas acredito que fizemos isso também porque estávamos em uma luta com a McLaren.

"Acredito que terminar em quarto não era nosso objetivo. Tivemos que lutar com eles até o fim do campeonato e também precisamos atualizar nosso carro até o fim de 2021 também."

Binotto crê que o abismo de rendimento entre a Ferrari e a McLaren este ano, depois ter lutado em condições iguais na temporada passada, é um indicador melhor do bom trabalho que sua equipe fez.

"Certamente, o foco de desenvolver o carro em 2021 não foi tanto como a Mercedes e Red Bull, mas não acredito que tenha sido tão diferente em relação as outras equipes do grid e que estão atrás", disse.

"Estávamos lutando com a McLaren e eles estavam lutando com a gente. Tínhamos exatamente os mesmos recursos, as mesmas opções.

"Talvez, como nós fizemos, eles colocaram a prioridade em 2022, mas o resultado final foi diferente. E também porque acredito que em 2020 e 2021 não estávamos rendendo a verdadeira capacidade desta equipe."

O desafio do campeonato

A Ferrari começou a temporada com o controle do campeonato, mas sua rival Red Bull tomou a iniciativa depois. E mesmo que a equipe de Maranello ainda não tenha perdido as esperanças do título, Binotto insiste que o objetivo inicial em 2022 nunca foi simplesmente ganhar o campeonato.

"Creio que nosso objetivo era voltar a ser competitivos e seguir sendo durante toda a temporada", disse.

"Fomos competitivos no princípio e até agora fomos capazes de desenvolver o carro e seguir sendo competitivos. Então, sim, até agora estamos alcançando os objetivos iniciais."

Quando questionado se a pressão pela busca do campeonato era muito grande às vezes, o chefe da Ferrari disse: "Acredito que a pressão com a Ferrari sempre estará presente.

"É algo que nós não podemos mudar porque isso é parte do que representa a marca em termos do que conquistamos até agora e o que as pessoas esperam dela.

"Simplesmente temos que lidar com a pressão, uma vez que a pressão nunca vai desaparecer. Acredito que isso também faz parte: a capacidade da equipe em lidar com a pressão, deixa-la de fora e se manter concentrado."

