O fim de semana do GP dos Estados Unidos de Fórmula 1 não vem sendo fácil para o monegasco Charles Leclerc, da Ferrari. O piloto teve problemas no terceiro treino livre para a etapa de Austin e se classificou apenas em quarto para a corrida deste domingo.

É a primeira vez que o jovem de 22 anos fica fora da primeira fila em uma classificação da F1 desde as férias de meio de temporada. Entretanto, a culpa não é de Leclerc: a Ferrari assumiu a responsabilidade pela posição de largada do monegasco no Circuito das Américas.

"Charles teve muita falta de sorte. Por culpa nossa, ele perdeu toda a terceira sessão. Mudamos completamente as configurações hoje em relação à sexta-feira, então tudo era diferente comparado a quando ele pilotava o carro na sexta", explicou o chefe do time de Maranello, Mattia Binotto.

O piloto monegasco teve vazamento de óleo no motor no último treino livre antes da classificação e perdeu tempo para terminar de acertar o carro. Com isso, havia uma desvantagem para os principais concorrentes no pelotão de frente da F1.

De todo modo, Binotto crê que seu competidor foi bem em Austin. "Acho que Leclerc teve uma ótima classificação e acredito que, se ele pudesse testar o carro no terceiro treino, teria uma classificação ainda melhor", disse o dirigente italiano à TV Sky Sports.

A relativização feita pelo chefão da Ferrari se estendeu ao próprio Leclerc, que comemorou o resultado tendo em vista as circunstâncias adversas no Texas. "Nunca é bom perder tempo no terceiro treino porque é a sessão que realmente prepara você para a classificação", ponderou.

"Não sei até que ponto isso influencia, mas tudo é possível na corrida. A largada continua interessante, vamos ver como vai ser. Estou muito feliz. Não estávamos longe da pole. Depois do que aconteceu, podemos ficar satisfeitos, porque não foi fácil", disse à TV holandesa Ziggo Sport.