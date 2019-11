VÍDEO: Veja a volta voadora da pole de Bottas no GP dos EUA de F1

Todos os holofotes da Fórmula 1 estão sobre Lewis Hamilton no GP dos Estados Unidos. O piloto britânico da Mercedes pode conquistar seu sexto título neste fim de semana, mas quem brilhou para fazer a pole em Austin foi seu companheiro Valtteri Bottas.

O piloto finlandês 'voou' no Circuito das Américas e conquistou a posição de honra com direito a recorde da pista norte-americana. Com o tempo de 1min32s029, Bottas desbancou a referência anterior, registrada pelo próprio Hamilton em 2018. Veja a volta voadora do #77: