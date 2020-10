A chuva e a neblina que marcou a sexta da Fórmula 1 em Nurburgring impactou não apenas o grid da categoria como também Mick Schumacher e Callum Ilott, que perderam a chance de estrear na categoria. E segundo a Ferrari, pode levar um tempo até que ambos tenham uma nova chance de andar com os carros do Mundial: dezembro.

Schumacher andaria com a Alfa Romeo enquanto Ilott teria uma chance com a Haas no primeiro treino livre para o GP de Eifel. Mas os dois acabaram ficando apenas circulando pelo paddock, já que as condições climáticas não permitiram a realização das sessões do dia.

Agora, Schumacher e Ilott devem ter suas próximas oportunidades apenas no GP de Abu Dhabi, última etapa da temporada 2020, em dezembro, já que a sequência do calendário não colabora muito.

As três próximas corridas acontecem em pistas que a F1 não visitou recentemente ou nunca andou - Portimão, Ímola e Turquia - e a prova na Itália será realizada apenas em dois dias.

Como resultado, o chefe da Ferrari, Mattia Binotto, não acha que será possível remarcar a estreia dos dois antes do fim da temporada.

"Obviamente é uma pena para eles, seria uma ótima oportunidade para eles estrear na F1 aqui. Vamos tentar remarcar no futuro, mas será difícil. Acho que a próxima, Portimão, é um circuito novo para a F1, então todos vão dar preferência a seus pilotos".

"Na sequência temos Ímola, uma prova apenas no sábado e no domingo, e Turquia na sequência, novamente uma pista nova. Após essas, temos o Bahrein, onde eles vão correr com a F2, a conclusão do campeonato. Então eles precisam ficar focados".

"Possivelmente a próxima oportunidade para eles será Abu Dhabi e não antes. Obviamente é uma oportunidade perdida mas, novamente, não temos escolha".

Caso a Ferrari coloque Schumacher ou Ilott na Alfa Romeo em Abu Dhabi, isso pode ter um efeito dominó, tirando a possibilidade de Robert Shwartzman participar de um TL1. Sua participação estava marcada para esse GP.

Schumacher e Ilott estão atualmente em primeiro e segundo na classificação da F2 com duas rodadas restantes, ambas no Bahrein, correndo junto com a rodada dupla da F1 no país, no fim de novembro e começo de dezembro.

