Toto Wolff, chefe de equipe da Mercedes, disse que "curtiu" batalha entre seus pilotos, Lewis Hamilton e Valtteri Bottas no início do GP de Eifel de Fórmula 1, e que não teve receio de que os dois tivessem uma colisão.

Na largada, Hamilton foi capaz de assumir a liderança da corrida por alguns metros ao espalhar para cima do companheiro, mas o pole, Bottas, conseguiu retomar a ponta depois pressionar o companheiro na curva 2 em Nurburgring.

Hamilton disse após a corrida que ficou impressionado com a manobra de Bottas durante a luta inicial, elogiando seu companheiro de equipe por fazer um trabalho "incrível".

"Me lembro de sair daquela curva pensando, 'bom para você, cara. Estou impressionado, isso foi bom'", disse Hamilton.

Questionado pelo Motorsport.com sobre o que pensava ao ver seus pilotos em batalha tão apertada, Wolff, ecoou os elogios de Hamilton a Bottas.

"Eu curti a luta entre os dois, porque nunca imaginei que haveria algum contato", disse Wolff. “Esses caras se respeitam. Eles sabem muito bem quais são os limites dessa equipe".

"Lewis tinha freado um pouco tarde e tinha travado totalmente, e isso obviamente forçou Valtteri para fora, mas Valtteri, em seu verdadeiro estilo de piloto de rali, manteve o pé no acelerador e mereceu a posição. Eu gostei disso."

Bottas manteve a liderança da corrida até a 13ª volta, quando uma travada de rodas permitiu a Hamilton ultrapassá-lo e, em seguida, o finlandês abandonou a corrida após o pit stop devido a uma suspeita de falha na MGU-H, sistema de recuperação de energia térmica.

Bottas disse que a luta com Hamilton foi uma "boa diversão".

"Acho que Lewis saltou melhor na largada, uma partida um pouco melhor, o que lhe permitiu chegar antes na parte interior da Curva 1", explicou Bottas. “Eu sabia que a melhor coisa para mim seria travar o mais tarde que pudesse e ainda tentar me manter na pista. Acho que ele travou muito tarde e depois saiu de frente".

"Eu não ia desistir dessa posição facilmente, então decidi ir com tudo pelo lado de fora. Estou feliz por ter conseguido a posição de volta na parte interna da segunda curva".

