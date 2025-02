Três homens tentaram extorquir a família de Michael Schumacher, ameaçando vazar fotos e documentos privados sobre a saúde do ex-piloto de Fórmula 1 caso o valor de 15 milhões de euros, cerca de R$90 milhões, não fosse pago.

O tribunal distrital de Wuppertal definiu a sentença após o julgamento. Um dos envolvidos deve ficar preso por três anos, enquanto seus dois cúmplices receberam penas suspensas de seis meses e dois anos, respectivamente.

Um dos condenados já foi membro da equipe de segurança da família Schumacher. É sabido que ele roubou documentos, prontuários médicos, fotos e gravações privadas da família e, principalmente, de Michael após seu acidente em dezembro de 2013.

Alguns dados confidenciais continuam faltando

Conforme relatado pelo Tagesschau, os investigadores da polícia confiscaram um total de 900 imagens e cerca de 600 vídeos. No entanto, ainda não há vestígios de um disco rígido que também foi perdido pelos criminosos.

Sven Schnitzer, advogado da família Schumacher, teme novas tentativas de chantagem. Ele fala de um "efeito ameaçador" que poderia surgir "pela porta dos fundos" se o disco rígido não aparecer.

Os réus não forneceram nenhuma informação sobre o paradeiro do disco rígido. A defesa explicou que não tinha conhecimento "se o disco rígido ainda existia". Era possível que ele já tivesse sido descartado.

O réu principal, Markus Fritsche, já havia sido mais solícito no início do julgamento ao confessar. No entanto, ele recebeu a sentença de três anos de prisão exigida pelo promotor público, enquanto Yilmaz Tozturkan - ex-segurança de uma boate - e seu filho, Daniel Lins, receberam uma sentença mais branda.

Pai e filho já haviam sido presos pela polícia em junho de 2024. Pouco tempo depois, os investigadores também prenderam a terceira pessoa envolvida.

Michael Schumacher fora dos olhos do público

A família de Michael Schumacher sempre deu grande importância à sua privacidade, ainda mais desde o acidente de esqui de Schumacher em dezembro de 2013. Não há praticamente nenhuma informação sobre como o piloto, agora com 56 anos, está. No entanto, sua esposa Corinna e seu filho Mick Schumacher deram algumas dicas no documentário da Netflix Schumacher.

Com 91 vitórias e sete campeonatos mundiais em seu nome, Schumacher é um dos pilotos de F1 mais bem-sucedidos de todos os tempos. Ele atuou na categoria rainha do automobilismo de 1991 a 2006 e de 2010 a 2012, período em que competiu pelas equipes Jordan, Benetton, Ferrari e Mercedes.

Mick Schumacher também correu na F1 em 2021 e 2022, mas depois de duas temporadas mistas com a equipe Haas, o filho do campeão mundial perdeu seu assento regular e se mudou para a Mercedes como piloto de testes e reserva. Ele abandonou essa função no final de 2024 para se concentrar totalmente em seu envolvimento com a Alpine no Campeonato Mundial de Endurance (WEC) e nas 24 Horas de Le Mans.

