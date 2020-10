No domingo, Lewis Hamilton escreveu seu nome em mais um capítulo da história do esporte, ao conquistar sua 91ª vitória na Fórmula 1 com o triunfo no GP de Eifel, empatando a marca histórica de Michael Schumacher. E o britânico diz que quer fazer com que essa memória fique gravada em sua cabeça, apesar de manter o foco na luta pelo heptacampeonato.

Essa é a primeira vez desde o GP da Bélgica de 2001 que o alemão não é o único na ponta da lista de pilotos com mais vitórias na F1, tendo triunfado pela última vez no GP da China de 2006.

Após a corrida, Hamilton recebeu um dos capacetes usados pelo alemão em sua temporada final das mãos do filho do heptacampeão, Mick.

Hamilton admitiu que não havia percebido que tinha igualado a marca de Schumacher até o momento que entrou nos pits, mas afirmou que vai aproveitar o momento ao máximo nos próximos dias.

"Definitivamente vou tirar os próximos dias para entender isso, deixar marinando. Mas eu não posso perder o foco. Por nenhum segundo. Sim, tenho uma vantagem nos pontos, tive grandes vitórias, mas o campeonato ainda não está garantido".

"O trabalho ainda não está feito, então o treinamento segue sendo importante, a dieta segue, tendo o sono ideal. Não sei como será essa semana. Terei muitas conversas, videoconferências com a F1, com a Comissão [Hamilton] que tenho semanalmente".

"Voltarei ao modo trabalho, mas acho que é um momento muito importante, que vai passar rapidamente. E vocês sabem, tenho uma memória ruim, então tenho que garantir que isso vai ficar gravado na minha memória".

Com a vitória, Hamilton aumentou sua vantagem no Mundial de Pilotos, tendo 69 pontos com seis corridas e 156 tentos em disputa, colocando-o em boa posição para garantir o hepta, podendo empatar com o outro grande recorde de Schumacher.

Perguntado sobre como se sentia ao reescrever os livros com suas conquistas em pista, Hamilton disse que é um conceito difícil de entender.

"É difícil conceber que estou nessa posição, principalmente para mim. Posso falar apenas da minha experiência. É difícil computar isso e compreender tudo".

"Claro que eu vi, e ainda vejo, os outros que eu chamo de lenda em outros esportes e que também buscam momentos históricos, títulos e recordes, quebrados por grandes nomes no passado. É diferente olhando por fora".

"Mas o que eu posso dizer é: não encerrei. Sei que ainda consigo melhorar. Estou pilotando em um bom nível".

