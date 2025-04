O F2001 de Michael Schumacher, chassi 211, vencedor do campeonato da Fórmula 1, retornará a Mônaco, onde estará no leilão da RM Sotheby's em 24 de maio de 2025. Em 2001, com o lendário piloto ao volante, esse carro conquistou a vitória nas ruas do principado. Mas este ano, ele vai para o 'martelo' no paddock club antes da qualificação para o famoso Grand Prix.

O carro foi vendido anteriormente em 2017 por 7,5 milhões de dólares (pouco menos de R$ 45 milhões), e, embora uma estimativa não tenha sido divulgada pela casa de leilões, ele deverá ser vendido por muito mais do que isso.

A importância desse carro não pode ser exagerada. Ele foi a embarcação para a última vitória de Schumacher no icônico circuito de rua, e o mesmo chassi também lhe rendeu o GP da Hungria e, portanto, o campeonato em 2001. Esse seria o segundo campeonato do alemão com a Ferrari e o 11º campeonato da equipe italiana como construtora, e eles o fizeram com extremo domínio: 58 pontos à frente de David Coulthard, da McLaren, que ficou em segundo lugar.

A temporada começou com fortes vitórias na Austrália e na Malásia, e se tornaria uma das temporadas mais dominantes do alemão, apesar de um sólido desafio de Coulthard e até mesmo de seu irmão, Ralf Schumacher. Embora o desempenho do piloto fosse inquestionável, o carro também era potente.

Alimentado por um motor V10 Tipo 050 de 3,0 litros e 900 cv otimizado e uma forte aerodinâmica, ele também era incrivelmente confiável e, no final da temporada, o carro solidificou seu lugar na era de ouro da Scuderia.

Quando o F2001 foi leiloado em 2017, foi vendido por um valor surpreendente de 7,504 milhões de dólares. Ele se tornou o primeiro carro de F1 a ultrapassar cinco milhões de dólares em um leilão, e terá um valor ainda maior em 2025.

Michael Schumacher, Ferrari F2001 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch / Motorsport Images

Enquanto o carro volta aos holofotes, Schumacher permanece fora dos olhos do público desde que sofreu uma lesão cerebral em dezembro de 2013. As atualizações sobre seu estado de saúde foram poucas e espaçadas, com sua família mantendo uma privacidade rigorosa em relação à sua condição.

"A vitória nas ruas de Monte-Carlo por si só já faria desta uma Ferrari extremamente significativa", disse Augustin Sabatié-Garat, diretor de vendas da RM Sotheby's, sobre o leilão via F1.com. "Mas fazer isso na mesma temporada em que cruzou a linha de chegada para conquistar os Campeonatos Mundiais de Pilotos e [de Equipes] - a primeira dobradinha de campeonatos consecutivos na história da Ferrari - leva-a a um nível completamente diferente".

"Estamos muito animados em levar o chassi 211 de volta ao local de sua vitória histórica e poder leiloá-lo durante o fim de semana do GP de Mônaco é um privilégio imenso".

Uma porcentagem dos lucros será doada para a Keep Fighting Foundation.

