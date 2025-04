ANÁLISE F1: Quão dependente a Red Bull é de Verstappen?

"Acho que também posso vencer o campeonato de construtores sozinho no momento". Essas são palavras que Max Verstappen usou durante uma sessão de mídia antes do GP da Inglaterra de Fórmula 1 em 2023.

Apesar de ter dado risada, havia um pouco de verdade naquele comentário. Em primeiro lugar, a dominância da Red Bull ainda era grande o suficiente para permitir o holandês somar muito mais pontos que o segundo colocado no campeonato de construtores (575 a 409 da Mercedes).

Em segundo lugar, a declaração na época também dizia muito sobre a luta com o segundo assento da equipe de Milton Keynes.

Quase dois anos depois, o cenário em termos de competição mudou completamente. A Red Bull se aproximou e até mesmo ultrapassou, mas o outro aspecto permanece inalterado

O assento ao lado de Verstappen ainda é uma dor de cabeça desde a saída de Daniel Ricciardo. O bem-humorado australiano também teve mais problemas com o holandês durante seu último ano e, depois disso, todos os sucessores ficaram frente a frente: Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez e Liam Lawson.

Com Pérez, a Red Bull foi bastante paciente devido ao apoio financeiro do México, mas não com Lawson, o que faz com que Yuki Tsunoda seja o quinto companheiro de equipe de Verstappen na Red Bull desde a saída de Ricciardo.

Uma olhada nos números

Uma olhada nos dados confirma que todos os antecessores o cobriram de forma impressionante. Isso é verdade em termos de ritmo de corrida e, como mostra o gráfico abaixo, também em termos de velocidade de classificação.

Ricciardo ainda era, em média, 0,049 segundo mais rápido em uma volta de classificação em 2016, mas gradualmente foi cedendo cada vez mais: 0,202 segundo por volta em 2017 e 0,279 segundo em 2018.

Depois disso, a julgar pelo gráfico, todos os pilotos ganharam ainda mais, com Lawson (ausente da lista) sendo o companheiro de equipe de Verstappen com a maior diferença. Na Austrália, ele foi um segundo inteiro mais lento que o holandês no Q1, depois disso a diferença foi de 0,813 segundos durante o SQ1 na China e 0,750 segundos no Q1 da classificação regular.

Se você comparar as voltas de Verstappen no Q3 com os tempos mais rápidos de Lawson, a diferença cai muitas vezes.

Isso confirma que o assento ao lado de Verstappen é uma das posições mais complicadas da F1 atual, por dois motivos: primeiro, o tetracampeão é difícil de igualar em termos de velocidade pura no mesmo material, como mostram os números acima.

No ano passado, a diferença média entre ele e Pérez foi maior do que a de qualquer outro companheiro de equipe na F1: 0,66 segundos por volta de classificação e 0,56 segundos por volta de corrida. Para os 'rivais', muitas vezes a situação ia de mal a pior, pois eles procuravam a diferença em outras coisas (Pérez, de acordo com Helmut Marko, em configurações extremas) e, inadvertidamente, só pioravam a luta.

O carro da Red Bull se adapta melhor ao estilo de pilotagem de Verstappen?

O segundo ponto é muito debatido e diz respeito às características extremas do carro da Red Bull, com as quais Verstappen consegue lidar, mas outros não. Albon descreveu isso apropriadamente como um "mouse de computador ajustado para 100% de sensibilidade".

Isso torna o carro extremamente ágil, mas também extremamente sensível, com uma extremidade dianteira afiada e uma extremidade traseira muito solta. Verstappen consegue lidar com isso, mas essas são características que não dão aos pilotos com um estilo de direção diferente a confiança de que precisam.

Uma pergunta que sempre surge é se a Red Bull está desenvolvendo o carro especificamente para Verstappen ou se ele simplesmente é melhor do que os outros para lidar com o carro?

Verstappen é conhecido por odiar a subviragem, mas sempre diz que um carro com subviragem também é essencialmente mais lento. Portanto, a resposta usual dos dirigentes da Red Bull é que a equipe está simplesmente construindo o carro mais rápido possível, embora Christian Horner tenha feito algumas declarações interessantes na China.

"Max é muito específico no que diz respeito ao que ele quer de um carro para torná-lo rápido e isso geralmente é uma extremidade dianteira muito afiada na direção", concordou ele durante uma entrevista à Sky Sports F1.

"Como resultado, é claro, a traseira do carro fica bastante solta. Ter uma traseira solta ao entrar nas curvas pode prejudicar tremendamente a confiança de um piloto, mas é exatamente nisso que Max se destaca e faz a diferença. Ele sabe dirigir no fio da navalha. Ele exige constantemente mais e mais da frente e, é claro, você segue o piloto mais rápido no desenvolvimento do carro", disse Horner.

Na China, fontes da equipe acrescentaram que, essencialmente, não há nada de novo. Os pilotos de rua geralmente conseguem lidar com características atípicas, como Michael Schumacher, citado como exemplo.

A mensagem que imediatamente acompanhou o assunto foi: quanto mais uma equipe se move em direção ao piloto mais rápido, mais difícil se torna para um segundo piloto, que tem um estilo de direção diferente e pode lidar com características menos extremas. Isso também acontece na Red Bull, como Horner reconheceu com tristeza:

"No início de 2022, tínhamos um carro estável com bastante subviragem, o que Max, como sabemos, detesta. Na Espanha, fizemos uma atualização que deixou a parte dianteira mais afiada e, então, Max deu um grande passo".

"Estamos produzindo o carro mais rápido possível, guiados pelos dados que temos. Não desenvolvemos o carro especificamente para um piloto, mas usamos os dados disponíveis e o feedback para obter o carro mais rápido possível. Com 122 vitórias, isso tem funcionado muito bem até agora".

As palavras de Horner sob o microscópio

As palavras finais de Horner são interessantes. Por exemplo, ele indica que a Red Bull se baseia "nos dados e no feedback disponíveis" e que os resultados estão sendo obtidos. Verstappen alcança esses resultados em grande parte por conta própria e, portanto, faz sentido para a Red Bull seguir essa direção.

É um pouco a história da galinha e do ovo e faz sentido acima de tudo, pois Verstappen é atualmente a única chance da Red Bull de competir na frente. Como resultado, o carro precisa ser o mais rápido possível em suas mãos. Isso não significa automaticamente que o carro tenha sido desenvolvido para o holandês, mas significa que, em teoria, ele deve ser o mais rápido possível em suas mãos.

Em 2025, com a concorrência tendo ultrapassado a Red Bull, esse aspecto é ainda mais urgente. Enquanto a equipe de Milton Keynes tinha muita subviragem no início de 2022 - não sendo coincidência o fato de Pérez estar mais próximo dela na época, como pode ser visto nos números abaixo -, ainda assim era o suficiente para vencer com a liderança naquele momento. Agora a situação é diferente.

Verstappen revelou em várias ocasiões que o equilíbrio não é tão ruim, mas que o RB21 é lento demais. Se ambas as coisas forem inatingíveis ao mesmo tempo - como pode ser visto na McLaren, onde os pilotos falam de um carro rápido, mas complicado - a questão é se a Red Bull quer ir um pouco mais longe para extrair o máximo potencial dele. Se a resposta for "sim", isso pode mais uma vez tornar as coisas mais difíceis para os pilotos e, portanto, para quem estiver sentado ao lado do tetracampeão.

Tudo isso fecha o círculo e significa que os resultados significam que a Red Bull realmente não tem escolha: com Verstappen sendo a única chance da equipe de competir na frente, tudo deve ser feito para maximizar essa chance.

Isso faz sentido se a Red Bull quiser conquistar as honras, mas - além das questões sobre o segundo lugar - também levanta a questão de quão dependente a equipe é atualmente do holandês e, especialmente, o que acontecerá se ele deixar Milton Keynes um dia?

De certa forma, isso mostra paralelos com a equipe Honda na MotoGP: Marc Márquez conseguiu disfarçar muito por um longo tempo, mas os problemas reais eram aparentes para seus companheiros de equipe errantes.

As consequências podem ser de longo alcance em vários níveis

Considerando os números acima, a Red Bull também tem competido principalmente na frente nos últimos anos com - e graças a - Verstappen. A configuração atual funciona enquanto ele estiver lá: a equipe tenta ouvir e, depois disso, sabe que ele vai se sair bem na pista.

No entanto, se um dia Verstappen deixar a equipe ou até mesmo a F1, essa base se desfaz. Isso significa que a Red Bull terá que se reinventar virtualmente: não apenas em termos de liderança na pista, mas vai muito além disso.

A filosofia dos carros da Red Bull está parcialmente ligada a isso, portanto, algo assim também afeta a equipe técnica. Como os companheiros de equipe de Verstappen demonstram, nem todos conseguem lidar com extremos. Isso significa que é necessário repensar o projeto dos carros da equipe: não mais desenvolver um carro que seja teoricamente o mais rápido e com o qual Verstappen possa lidar, mas fazer concessões para um carro com o qual os pilotos do momento se sintam mais confortáveis.

Atualmente, isso não é nem mesmo possível, devido ao fato de não haver dois caminhos de desenvolvimento diferentes a serem seguidos. Isso bate perfeitamente com as palavras de Horner acima: uma equipe tem que fazer escolhas, afinal de contas, e então faz sentido onde está o foco, já que Verstappen tem sido o único capaz de entregar nos últimos anos.

Isso faz com que a Red Bull tenha que dar uma sacudida considerável em várias áreas se o holandês sair um dia. A equipe não perderá apenas seu talismã na pista, mas também seu ponto de ancoragem no desenvolvimento futuro e nos bastidores. Por outro lado, é claro, isso também é uma nota de rodapé a ser destacada: o ambiente que Verstappen encontra atualmente na Red Bull, onde ele é, logicamente, o ponto central, um piloto pode não encontrar imediatamente em qualquer outro lugar. Algo assim geralmente leva tempo.

Bem, os pilotos da categoria externa geralmente conseguem se adaptar muito bem - o que, a propósito, pode ser visto novamente com Márquez e a Ducati - e o próprio Verstappen sempre enfatiza isso. Quando perguntado sobre seu estilo de pilotagem, o holandês sempre diz que não tem um estilo de pilotagem e que se adapta ao que o carro exige dele.

"Não acho que o carro tenha sido feito necessariamente para o meu estilo de direção. Como piloto, você tem que se adaptar ao que recebe, foi o que fiz quando entrei na Red Bull", disse o campeão mundial. "O carro sempre foi assim. Ele tem uma extremidade dianteira afiada, mas nunca vi um carro rápido com subviragem em minha vida".

"As pessoas sempre me perguntam: 'qual é o seu estilo de pilotar?', mas não posso responder a essa pergunta porque tento me adaptar da melhor forma possível".

Pelo menos para a Red Bull, é mais importante pensar no cenário "e se" do que para Verstappen: a base da equipe agora depende em grande parte de um homem. Atualmente, o time depende muito de Verstappen para obter resultados, mas a questão é que, com o estado atual das coisas, ela não pode realmente fazer outra coisa.

Afinal de contas, essa forma de trabalhar provou ser um bom caminho para o sucesso nos últimos anos, pelo menos enquanto Verstappen estiver lá. Isso explica por que a Red Bull está particularmente interessada em mantê-lo a longo prazo, e por que Marko insiste: "Temos que oferecer a Max um carro vencedor".

Nesse aspecto também, a pressão é grande nestes meses: não apenas para o segundo piloto, mas também para o coletivo. De fato, se esse carro vencedor não puder ser entregue, as implicações para toda a equipe poderão ser de longo alcance.

