O presidente da Honda Racing Corporation, Koji Watanabe, diz que o futuro de Yuki Tsunoda na Red Bull está em suas próprias mãos, com a marca japonesa empreendendo um novo projeto com a equipe Aston Martin na Fórmula 1 a partir de 2026.

Tsunoda foi promovido à equipe principal da Red Bull para o GP do Japão; a equipe sediada em Milton Keynes tomou a decisão drástica de fazer uma troca antecipada de pilotos com a Racing Bulls depois que Liam Lawson teve um desempenho abaixo do esperado no RB21 nas duas primeiras etapas da temporada.

O futuro de Tsunoda com a escuderia taurina parecia incerto depois que ele novamente não conseguiu ser convocado para a equipe da Red Bull em 2025, mas agora ele tem a chance de provar que pode estar mais próximo do companheiro de equipe Max Verstappen do que os antecessores do holandês.

O piloto de 24 anos natural de Sagamihara é um produto do programa de jovens pilotos da Honda, mas a fabricante japonesa está iniciando uma nova parceria com a Aston Martin para a nova era técnica da F1, que começa em 2026. No entanto, Watanabe está convencido de que a Honda não influenciará de forma alguma o futuro de Tsunoda na Red Bull.

"Nossa parceria com a Red Bull será concluída este ano, portanto, não temos como pressionar a Red Bull em relação a 2026", disse Watanabe. "Ele ganhou sua promoção para a Red Bull com base em seu desempenho, portanto, deve continuar provando seu valor para permanecer lá nos próximos anos".

"O mais importante é sua própria vontade - já que ele quer continuar na Red Bull, não temos motivos para interferir."

Koji Watanabe, CEO da Honda Racing Foto de: Motorsport.com Japan

Watanabe também esclareceu que a Honda não teve nenhum papel em influenciar a Red Bull para que a troca de pilotos com Lawson ocorresse.

"Não sabemos quando ou como a Red Bull tomará [uma determinada] decisão, por isso sempre comunicamos que eles devem escolher o melhor piloto", insistiu.

"Tenho uma comunicação muito boa com Christian Horner [chefe de equipe taurino], e discutimos constantemente não apenas questões de pessoal do piloto, mas também estruturas de suporte na pista. Desta vez, não tomamos nenhuma medida especial."

O primeiro fim de semana de corrida de Tsunoda com a Red Bull será em Suzuka, a etapa natal dele e da Honda, que ele descreve como ideal, apesar da possível pressão adicional.

"Esta é a situação ideal", comentou Tsunoda. "Com a troca de assento, há naturalmente uma pressão da Red Bull, e a Honda também tem grandes expectativas para o seu GP em casa.

"Este é um momento raro e único em que vários desafios e pressões estão se juntando, e acho que é o melhor tipo de situação. Não sei se algum dia terei uma experiência como essa novamente, então só quero aproveitar".

MAIOR CRISE de PILOTOS da RBR? Norris X Piastri round 3, NOVO CHEFE NA SAUBER e mais! Victor Ludgero

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Impacto da crise da RBR em Max, críticas a Bortoleto, Hamilton e Piastri x Norris | Com Ricardo Molina

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!