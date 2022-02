Carregar reprodutor de áudio

A Haas pode ter sido a primeira equipe a revelar sua pintura para a Fórmula 1 2022, mas aguardou até a última segunda-feira (21) para finalmente exibir seu carro de verdade. A equipe nunca tentou esconder o fato de que as imagens divulgadas no início do mês mostravam o VF-22 nos estágios iniciais de desenvolvimento, por isso não surpreende que a versão final seja bem diferente.

A asa dianteira e o bico são de uma variante mais desenvolvida do que a vista no lançamento, com a placa principal colocada à frente do bico largo, para ajudar a coordenar o fluxo abaixo do corpo, que foi reduzido em sua seção transversal na parte inferior para ajudar também (seta azul).

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

As abas da asa dianteira não são tão bem torneadas quanto das renderizações, com um design mais proposital sendo usado em toda sua extensão

Isso resulta na seção ajustável no meio das duas abas superiores, que proporcionam uma divisão notável com a região que encontra o bico, já que o separador angular e triangular (seta verde) propagará, sem dúvidas, um vórtex, fortalecendo o fluxo de ar abaixo.

A placa final na asa traseira também é diferente dos designs que vimos ao redor do paddock, já que a equipe empregou uma borda em forma de onda (linha amarela), que afeta toda a sua geometria. Aliado a isso, descobrimos que essa borda é mais bem torneada e está emparelhada com uma placa de mergulho no estilo de osso da sorte (seta vermelha).

O design dessa placa de mergulho se mostra muito interessante, porque a Haas teve que trabalhar duro para se manter dentro dos limites do regulamento, enquanto criava um design que claramente gera um gradiente de pressão contrastante com o que pretendido pelas regras. Isso também invocará uma resposta diferente às outras estruturas de fluxo criadas pelas várias superfícies ao seu redor.

A entrada do túnel no assoalho é semelhante em forma ao que vimos na Mercedes, com a área mais próxima do chassi a uma altura muito mais alta da seção externa.

No entanto, onde os dois designs se contrastam é o formato das faixas no assoalho, com a Haas optando por colocá-las bem mais à frente, mas também a uma altura semelhante da borda da asa no perímetro do assoalho.

A borda dianteira frontal do assoalho também foi virada para cima para criar uma rolagem, o que expõe uma seção semelhante a uma saia à frente do pneu traseiro, que a equipe usa para ajudar a direcionar o fluxo de ar pela face do pneu, assim como vimos nos regulamentos anteriores.

Haas VF-22 details Photo by: Haas F1 Team

Os sidepods do VF-22 também são diferentes das renderizações divulgadas pela equipe, com uma sensação de serem mais similares aos da Ferrari. Porém, a Haas aplica ali também o seu DNA.

Uma entrada de formato mais convencional foi favorecida, pois a carroceria principal se afunila para fora em um flanco lateral alto, o que permite que a equipe capitalize em cima de uma forma convexa semelhante na região central, com uma cauda de cintura alta.

Esses atributos levam a um corte inferior de tamanho médio abaixo da entrada, com a carroceria principal afunilada em direção ao assoalho, em busca de encorajar o fluxo de ar a emergir na região em formato de garrafa na traseira do carro.

Assim como a Ferrari, a superfície superior do sidepod, com forma convexa, é complementada por uma série de guelras de resfriamento, embora a Haas pareça ter uma seção de painel mais distinta, o que permitirá alterar rapidamente a quantidade de resfriamento desejada para cada condição.

Há também alguns truques inteligentes sendo empregados nas proximidades dos sidepods, ao vermos o conjunto do espelho de forma oca, visto pela primeira vez na Ferrari SF71-H, resultando em várias interpretações diferentes nos últimos anos.

Enquanto isso, presos ao lado da carroceria do cockpit, encontramos algumas palhetas em forma de chifre Viking (seta azul), que provavelmente ajudarão a redirecionar o fluxo de ar que sai do halo.

Outro par de palhetas com o mesmo formato também pode ser encontrado na lateral da entrada de ar (seta verde), com a equipe assimilando o design visto na Ferrari, mantendo o aro triangular e a caixa de ar.

A cobertura do motor também traz soluções interessantes, como uma saída de refrigeração com formato de persianas a lombada (seta vermelha), resultando na criação de uma aleta com formato de barbatana.

Esse é mais um exemplo de como a equipe trabalha ao redor do regulamento para encontrar uma abordagem genuinamente única, apesar de que ainda temos que aguardar para saber se isso realmente pode ser convertido em performance.

Assim como descobrimos com a Ferrari F1-75, a tubulação do wastegate é exposta antes de se juntar à saída de exaustão principal, exatamente no limite permitido pelos regulamentos, enquanto outras equipes parecem ter feito isso muito antes.

Nikita Mazepin, Haas VF-22 Photo by: Haas F1 Team

O carro visto nestas imagens é provavelmente o mais próximo que vimos até aqui em termos de detalhes que podemos esperar ver com os carros saindo para a pista na pré-temporada nesta semana, já que a grande maioria das equipes esconderam detalhes importantes nos lançamentos dos modelos.

Isso significa que teremos dias fascinantes pela frente, com detalhes novos e interessantes sendo revelados nos carros, com as equipes buscando coletar o máximo possível de dados antes da primeira corrida.

TELEMETRIA: Ferrari agressiva? Mercedes favorita? E a Red Bull? Rico Penteado avalia carros de 2022

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #162: Quais outras rivalidades podem implodir na F1 em 2022?

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: