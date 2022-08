F1: Ferrari não vê necessidade de mudanças em Maranello durante as férias de verão

Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari segue para as férias de verão da Fórmula 1 atrás da Red Bull por 97 pontos no campeonato de construtores, depois que um erro de estratégia levou à derrota de Charles Leclerc no GP da Hungria no domingo e mesmo com falhas sequencias, Mattia Binotto não vê necessidade de mudanças em Maranello.

Leclerc liderava no meio da corrida, mas caiu para sexto depois que uma mudança para o pneu duro saiu pela culatra e seu ritmo caiu em decorrência disso. O companheiro de equipe, Carlos Sainz também ficou fora da disputa pela vitória, terminando em quarto, enquanto a Ferrari lamentou suas dificuldades por ritmo em condições mais frias.

Isso marcou mais uma corrida em que as estratégias da Ferrari entraram em destaque, mas o chefe da equipe, Binotto, negou que houvesse necessidade de mudanças em Maranello.

“Não é uma questão de azar e não há nada para mudar também”, disse Binotto após a corrida no domingo. “É sempre uma questão de aprendizado e construção contínuos, construção de experiência, de habilidades.

“Certamente há algo que você precisa olhar e entender o porquê. Mas se eu olhar novamente para o balanço da primeira metade da temporada, não há razão para mudarmos.

“Acho que simplesmente precisamos resolver o que estava errado hoje, precisamos entender e, em seguida, abordar e voltar a competir."

Binotto afirmou que a Ferrari não tinha ritmo para vencer na Hungria, independentemente de suas estratégias, mas Leclerc ficou perplexo com a chamada para colocar os pneus duros.

O piloto monegasco acabou fazendo um terceiro pit stop, o que o levou para a sexta colocação, o que significava que a diferença para Verstappen na classificação aumentou para 80 pontos.

Binotto estava confiante de que Leclerc seria capaz de “descansar e relaxar para voltar ainda mais faminto” após as férias de verão, ajudando a impulsionar a Ferrari a se recuperar.

“Como líder, ele é a [chave] para continuar construindo, construindo para a equipe e construindo para si mesmo, passo a passo, e acho que ver cada corrida como uma oportunidade de vencer”, disse Binotto.

“Estamos ganhando e perdendo juntos. Acho que ainda há muito potencial. Precisamos nos concentrar primeiro para entender os motivos, abordá-los e voltar ainda mais fortes.”

