Vencedor da edição do GP da China da Fórmula 1, o piloto da McLaren Oscar Piastri afirmou que está mirando no exemplo do rival da Red Bull, Max Verstappen, na luta pelo título de 2025.

O australiano conquistou a pole position para a corrida principal de Xangai e conseguiu manter a liderança durante a prova, garantindo a vitória. O seu companheiro de equipe, Lando Norris, garantiu a segunda colocação e George Russell, da Mercedes, foi o terceiro colocado.

Após a corrida, Piastri afirmou que o foco é aproveitar o carro ao máximo, seguindo o exemplo de Verstappen em 2024: "Acho que é muito, muito cedo, é claro, mas acho que não importa quão curto ou longo seja o campeonato, você precisa maximizar o carro que tem em cada corrida", disse à mídia.

"Acho que vimos no ano passado que Verstappen conseguiu vencer o campeonato capitalizando o carro que tinha na primeira parte do ano".

"Obviamente, ele também fez um bom trabalho durante o resto do ano, mas criou a diferença quando teve a capacidade de fazê-lo".

Piastri afirmou que, enquanto o carro da McLaren é o melhor do grid, ele deve aproveitar a vantagem, porque outra equipe pode superar o MCL39 no futuro.

"Isso também é importante no momento, porque nunca se sabe quando alguém vai encontrar velocidade com uma atualização ou descobrir algo na forma de operar o carro".

"Há margens muito pequenas, então você quer capitalizar sempre que puder, mas certamente ainda não estou pensando no campeonato".

Apesar disso, Piastri afirma estar focado de etapa em etapa: "Por mais que seja um clichê, é um clichê por uma razão, e estou me concentrando em um fim de semana de cada vez porque, em última análise, é assim que se ganha um campeonato: tirando o máximo proveito de cada fim de semana".

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

DIOGO MOREIRA EXCLUSIVO: Vitória sobre VALENTINO, relação com MÁRQUEZ, Yamaha e GP BRASIL! Turquinho

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!