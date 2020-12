F1: Ferrari pressiona por Sainz no teste de "jovens" em Abu Dhabi

Após Fernando Alonso ser confirmado como representante da Renault no teste de "jovens pilotos" realizado na pós-temporada da Fórmula 1 em Abu Dhabi, a Ferrari pressiona para que Carlos Sainz também possa participar da atividade em Yas Marina.

A decisão da escuderia vem depois de a Federação Internacional de Automobilismo (FIA) liberar a participação de Alonso. Além do espanhol, o suíço Sebastien Buemi deve testar pela Red Bull, enquanto o polonês Robert Kubica provavelmente estará a bordo da Alfa Romeo.

Assim, Sainz, que deixará a McLaren após o GP de Abu Dhabi e correrá pela Ferrari na vaga do alemão Sebastian Vettel em 2021 e 2022, também estaria contratualmente livre para testar pela escuderia nas atividades em Yas Marina.

Por ora, os pilotos que correram a temporada 2020 não têm permissão da FIA para participarem do testes, mas Sainz deixou claro que a Ferrari espera que ele possa testar o carro italiano em Abu Dhabi.

As equipes têm permissão para alinhar dois carros no teste e a Ferrari já anunciou que um deles será guiado pelo russo Robert Shwartzman e o outro pelo italiano Antonio Fuoco. Além deles, outros dois jovens de sua academia participarão da atividade.

São eles o alemão Mick Schumacher, que correrá na Haas em 2021 e já testará com a equipe, e o britânico Callum Ilott, que guiará uma Alfa Romeo. Entretanto, Fuoco, que é piloto de simulador em Maranello, poderia ceder sua vaga a Sainz.

"Estou disposto a testar pela Ferrari", disse o espanhol. “Acho que não é segredo, especialmente agora que a chance foi dada pela FIA para pilotos que não são novatos. Não vejo porque a FIA não abriria a oportunidade também para todos os pilotos."

"Então, não vejo por que não deveria ter a chance de testar. Não sei o que vai acontecer, para ser honesto, não sei qual será a decisão da FIA. Mas você pode saber que eu vou tentar estar lá o máximo que puder."

Questionado sobre o andamento do processo, Sainz disse: "Não vou dizer o que vamos fazer. Mas estou dizendo que estou muito disposto a participar dessa atividade de Abu Dhabi, principalmente por que meu contrato me permite fazer isso."

Ferrari SF1000 (Temporada 2020) Motor: Ferrari Combustível: Shell Pneus: Pirelli Pilotos: 16 - Charles Leclerc 5 - Sebastian Vettel

Russell x Bottas, possível estreia de Schumi em 2020, ‘volta’ de Grosjean e Pietro no GP

PODCAST: O 'milagre' Grosjean e o que Pietro Fittipaldi pode fazer em sua estreia na F1

