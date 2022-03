Carregar reprodutor de áudio

O chefe da Ferrari, Mattia Binotto, rebateu o recente comentário de Lewis Hamilton sobre a Ferrari, quando ele disse que a escuderia seria "a equipe a ser observada" após os testes de pré-temporada da Fórmula 1 2022 em Barcelona.

O time de Maranello não focou em desenvolver o carro do ano passado, concentrando-se inteiramente no F1-75, sua máquina para 2022. Isso aumentou as expectativas sobre o que podem apresentar na temporada de estreia do novo regulamento. Além disso, também 'ganharam' mais tempo no túnel de vento após um mau campeonato.

No entanto, Binotto negou as supostas vantagens da Ferrari: "Não sei se essas poucas sessões extras no túnel de vento farão alguma diferença", disse ele à Sky Sports italiana. "Se você for muito inteligente e aproveitar ao máximo seu tempo, talvez consiga algumas casas decimais."

Quando questionado sobre os comentários de Hamilton de que "a Ferrari estaria alguns meses à frente no desenvolvimento", o chefe da escuderia discordou e reiterou que a Mercedes que poderia ter uma grande vantagem no segundo teste.

"Tenho certeza de que eles estarão dois ou três meses à nossa frente quando chegarmos ao Bahrein", comentou pouco antes da rival estabelecer o tempo mais rápido de Barcelona. "Posso dizer honestamente que é muito difícil avaliar o desempenho e o nível de competição entre os times."

Mattia Binotto, Team Principal, Ferrari, in the Press Conference Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Vimos juntos como Mercedes e a Red Bull foram fortes no ano passado. Será o mesmo agora. A primeira corrida será realizada em uma pista completamente diferente da daqui. A temperatura e o layout afetarão completamente o esquema de energia. Em qualquer caso, não somos os claros favoritos."

"Para este teste, o mais importante foi coletar dados, e podemos ficar felizes com o número de voltas que fizemos. Analisaremos tudo em Maranello."

Em relação à próxima etapa da pré-temporada, Binotto que "ouviu alguns rumores de que os concorrentes trarão grandes atualizações", mas ainda assim, não escondeu seu otimismo em relação ao F1-75.

"Nosso carro funcionou sem grandes problemas até agora. Ainda assim, não devemos esquecer que no ano passado, no final da temporada, houve pelo menos um segundo por volta de diferença para as melhores equipes. É muito difícil fazer um julgamento no momento."

