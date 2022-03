Carregar reprodutor de áudio

A Ferrari com a qual Michael Schumacher disputou o vale tudo contra Mika Hakkinen pelo título de 1998 da Fórmula 1, no GP do Japão, está à venda de forma privada, com o dono pedindo a bagatela de 4,9 milhões de dólares (aproximadamente R$25,3 milhões).

O chassi em questão também conquistou a pole position e o segundo lugar no GP de Luxemburgo em Nurburgring com Schumacher, o que o levou a Suzuka quatro pontos atrás de Hakkinen.

O carro está disponível para venda através do duPont Registry.

Apesar de fazer a pole, sua corrida degringolou antes mesmo da largada, quando ficou parado na volta de apresentação, tendo que sair em último.

O alemão voou pela pista e já estava em terceiro quando passou por cima de detritos de uma outra colisão, causando um furo em seu pneu três voltas depois. Isso permitiu que o finlandês conquistasse o primeiro de seus dois títulos na F1.

"Primeiro, quero parabenizar Mika Hakkinen e sua equipe", disse Schumacher após o último GP. "Eles tiveram uma performance melhor ao longo da temporada e mereceram o título. Digo que não perdemos o campeonato em Suzuka, mas sim no começo da temporada, quando estávamos muito atrás".

"Não fico desapontado, porque acho que a equipe pode estar orgulhosa do que conquistamos. Sinto pelos rapazes, já que o trabalho duro não se refletiu na pista. O motor parou porque o pedal ficou emperrado e não sei porquê. Todo o trabalho do fim de semana foi pelo ralo porque tive que sair do fundo".

"As primeiras voltas foram divertidas. Os pilotos foram justos e não dificultaram a minha vida. Não esperava que um pneu traseiro explodisse, já que tive problemas com um dianteiro bem gasto, o que causava muita vibração".

