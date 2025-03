Ex-diretor técnico da Ferrari na Fórmula 1, o italiano Enrico Cardile foi contratado pela Aston Martin junto à Scuderia, mas o time de Silverstone vê a equipe vermelha 'travar' a chegada do engenheiro, o que atrapalha os planos da marca inglesa para 2026, quando a categoria máxima terá novas regras.

A contratação de Cardile pela Aston Martin foi anunciada ano passado, mas a chegada breve do profissional à equipe britânica depende da liberação do time de Maranello, que agora 'bate o pé' -- caso a negociação entre as partes não avance, o engenheiro deverá estrear na Aston só em 17 de julho.

A informação é do jornal italiano Corriere dello Sport, que lembra do 'período de jardinagem' de 1 ano que os profissionais da F1 têm de cumprir quando se transferem de uma escuderia para outra -- no caso, Cardile deixou a Ferrari justamente em 17 de julho.

De todo modo, o atraso na chegada de Enrico à Aston é um contratempo à equipe, cujo organograma tinha em Cardile, na função de executivo-técnico, a figura de chefe de desenvolvimento e construção dos carros -- o time inclusive trocará as unidades de potência da Mercedes pelas da Honda a partir de 2026.

A Aston, aliás, será a única escuderia impulsionada pela Honda, em contrato de exclusividade que dá ao time status de equipe de fábrica -- além disso, o guru técnico de Silverstone será simplesmente Adrian Newey, que trabalhou com a Honda na Red Bull e chega para atuar como projetista, 'ao lado' de Cardile.

