Os painéis de comissários da Fórmula 1 serão ampliados de três para quatro árbitros em seis eventos considerados de alta carga de trabalho pela FIA, incluindo a abertura da temporada de 2025 na Austrália, segundo apuração do Motorsport.com.

A mudança está prevista no Artigo 15.1 das regras esportivas de 2025 da F1, que foram reformuladas em vários pontos pouco antes do início da nova campanha.

Os painéis de comissários da F1 são compostos por três oficiais, um dos quais há muito tempo é um ex-piloto para ajudar a fornecer o ponto de vista dos pilotos quando os comissários decidem sobre incidentes, além de um comissário em cada painel indicado pela autoridade esportiva nacional (ASN) que supervisiona cada corrida.

O artigo 15.1 foi alterado para declarar que "um mínimo de três e um máximo de quatro comissários de pista, um dos quais será nomeado presidente" serão nomeados a cada corrida entre os detentores de uma Super Licença da FIA (que é diferente das obtidas pelos pilotos de F1).

Mas o Motorsport.com apurou que a expansão será aplicada somente em seis eventos de 2025 que a FIA considera de alta carga de trabalho, com base em corridas anteriores nas pistas em questão.

Terão número expandido de comissários as corridas da Austrália, China, Canadá, Singapura, México e Brasil aumentando o para quatro comissários, enquanto as outras 18 etapas continuarão com os painéis padrão de três pessoas.

George Russell, Mercedes F1 W15, Max Verstappen, Red Bull Racing RB20, Lando Norris, McLaren MCL38, Oscar Piastri, McLaren MCL38, e o restante da equipe na largada Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

A mudança na regra foi feita para aumentar a capacidade e os recursos de supervisão nos eventos que, segundo os dados da FIA, seriam mais beneficiados.

A mudança permitirá que o membro extra do painel de comissários realize revisões iniciais e reúna provas a serem consideradas após os incidentes.

Mas as decisões continuarão a ser tomadas pelo painel completo - em vez de o membro extra ter maior autoridade - e um presidente ainda será nomeado em cada corrida.

O tema da direção da F1 continua a ser polêmico na direção da campanha de 2025.

No ano passado, houve muita discussão entre pilotos e fãs sobre o uso contínuo de voluntários não remunerados para atuar como comissários.

Eles recebem apenas despesas de viagem para julgar incidentes de corrida e outras ações cobertas pelos códigos de conformidade da FIA.

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, disse que está aberto a ter comissários permanentes, mas levantou a questão de quem deveria pagar por eles, dizendo ao Motorsport.com no final de 2024 que "[os pilotos] não querem pagar por isso".

Mohammed Ben Sulayem, presidente da FIA Foto de: Zak Mauger / Motorsport Images

O CEO da McLaren , Zak Brown, disse na Autosport Business Exchange, em Londres, em janeiro, que ficaria "feliz se a McLaren e todas as equipes contribuíssem", pois "é muito importante para o esporte" manter a abordagem atual por muito mais tempo.

Em janeiro, a FIA retirou o ex-piloto de F1 Johnny Herbert do seu grupo de comissários por causa de opiniões "incompatíveis" da mídia em relação aos negócios do britânico com empresas de apostas, o que também aumentou o foco nas atividades dos comissários.

Herbert usou seu acordo com a plataforma de apostas para comentar sobre decisões relativas a Max Verstappen que haviam sido tomadas quando ele atuou como comissário de bordo no GP do México do ano passado, o que rendeu uma forte repreensão da equipe do tetracampeão.