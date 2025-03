Fernando Alonso não está convencido com a sugestão de Lando Norris de que mais de quatro equipes podem vencer corridas na temporada de Fórmula 1 de 2025, sugerindo que o campeonato não tem a imprevisibilidade necessária para permitir isso.

Quatro equipes - Red Bull, Ferrari, McLaren e Mercedes- venceram corridas em 2024, já que o formato competitivo do grid oscilou ao longo do ano, uma mudança radical em relação a 2023, quando apenas uma corrida não foi vencida pela Red Bull.

Após os testes de pós-temporada do ano passado, nas sessões no Bahrein, que abriram a temporada, Alonso sugeriu que a vantagem da Red Bull era tal que "19 pilotos no paddock agora pensarão que não ganharão o campeonato".

A Red Bull aproveitou essa vantagem nas rodadas iniciais, embora o progresso da McLaren ao longo do ano tenha colocado Norris em jogo para pressionar Max Verstappen.

"Acho que está mais aberto este ano", começou Alonso. "No ano passado, parecia que Max tinha uma grande vantagem nos testes de inverno [intertemporadas], e este ano parece que talvez a McLaren tenha uma vantagem".

"Mas eu não acompanhei o teste, só li as notícias hoje de manhã. Acho que a disputa vai ser mais aberta e, com sorte, mais acirrada até o final".

Questionado pelo Motorsport.com sobre a afirmação de Norris de que mais equipes poderiam vencer na F1 em 2025, Alonso sugeriu de forma irônica que o britânico só estava disposto a sugerir isso "agora que ele tem o carro vencedor".

Lando Norris, McLaren Foto de: Andy Hone / Motorsport Images

O bicampeão de F1 explicou sua opinião de que a confiabilidade e o nível de simulação nas corridas modernas eliminaram parte do risco e da imprevisibilidade das corridas - e achou que somente o clima poderia ajudar a concretizar a previsão de Norris.

"Quando [Norris] estava na quinta ou sexta equipe, ele dizia que apenas uma equipe venceria todas as corridas. Esse é um discurso normal e confiante", descartou o veterano espanhol. "É bom para ele, mas acho que vai ser difícil. A confiabilidade é muito boa hoje em dia; não há muitas desistências, não há muitos incidentes. As estratégias são bem definidas".

"Mesmo na quinta-feira, antes de chegar ao GP, você sabe exatamente qual será a parada, quais serão os pneus usados. Tudo está tão perfeito agora que é difícil mudar ou tornar uma corrida imprevisível. Tem que ser um clima louco ou algo assim".

"Espero que haja vários vencedores e que seja um campeonato apertado. O ano passado já foi muito bom e esperamos que este ano seja ainda melhor".

Reportagem adicional de Oleg Karpov

PRÉ-TEMPORADA F1 AO VIVO! Último teste, com BORTOLETO, Verstappen, HAMILTON e cia em ação | DEBATE

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

BORTOLETO, Hamilton x Leclerc, RBR x McLAREN e cia: TUDO da PRÉ-TEMPORADA | com Sérgio Siverly, ‪do Boteco F1

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!