A FIA anunciou os próximos passos e planos para sua investigação sobre o controverso final da temporada de Fórmula 1 em Abu Dhabi no mês passado.

Desde que revelou na semana após a corrida no circuito de Yas Marina que estaria lançando uma investigação completa sobre o que aconteceu nos estágios finais da corrida, a FIA não emitiu nenhuma atualização ou comunicação.

Mas em um comunicado divulgado nesta quinta-feira, a FIA confirmou que a investigação estava em andamento e delineou quais seriam os próximos passos.

O recém-nomeado presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, deve consultar ambas as equipes e pilotos de F1 como parte da análise do que aconteceu em Abu Dhabi, antes que uma decisão final seja anunciada na reunião do Conselho Mundial de Automobilismo no Bahrein, em março.

“Após a decisão do Conselho Mundial de Automobilismo em Paris em 15 de dezembro de 2021, a administração da FIA, sob a liderança de Mohammed Ben Sulayem, iniciou a análise detalhada dos eventos do último GP de Fórmula 1 em Abu Dhabi”, disse a FIA.

“O presidente da FIA lançou uma consulta com todas as equipes da F1 sobre vários assuntos, incluindo este.

“No dia 19 de janeiro, um item da agenda do Comitê Consultivo Esportivo será dedicado ao uso do Safety Car.

“A próxima etapa será uma discussão compartilhada com todos os pilotos de F1.

"O resultado da análise detalhada será apresentado à Comissão de F1 em fevereiro e as decisões finais serão anunciadas no Conselho Mundial de Automobilismo no Bahrein em 18 de março.

“O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, pediu ao secretário-geral do Esporte e recentemente nomeado diretor de monopostos Peter Bayer propostas para revisar e otimizar a organização da estrutura da FIA F1 para a temporada de 2022.”

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações para ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #157 - Sucesso da F1 na Band e destaques de 2021: entrevista com editor Fred Sabino

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: