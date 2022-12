Carregar reprodutor de áudio

Nesta sexta-feira, a FIA revelou mais detalhes sobre seus planos de instalar arcos nas rodas dos carros de Fórmula 1 durante as corridas com chuva pesada para reduzir o spray.

O órgão regulador do automobilismo revelou no mês passado que iniciaria alguns testes de uso dos arcos para roda com intuito de ajudar nas corridas com chuva forte. Sendo a falta de visibilidade, devido ao lançamento de spray, o principal fator limitante em condições de clima extremamente molhado, espera-se que cobrir as rodas possa ajudar nesse sentido.

O trabalho já está em andamento para avaliar a ideia e espera-se que as versões protótipo dos arcos possam estar prontas para utilização já na segunda metade da próxima temporada, embora 2024 seja muito mais provável. A consideração da ideia gerou alguma intriga sobre como as coisas poderiam funcionar se o teste fosse bem sucedido.

Agora, o diretor técnico da FIA, Nikolas Tombazis, explicou alguns dos antecedentes da ideia - e por que os arcos das rodas só seriam usados se o tempo estivesse extremamente ruim: "Achamos que será algo que poderá ser utilizado algumas vezes por ano, talvez três, algo assim", explicou.

"Não queremos que toda vez que cai uma gota de chuva você tenha que encaixar essas coisas."

Tombazis disse que o objetivo final era evitar a repetição da derrota que foi o GP da Bélgica de 2021, onde apenas algumas voltas puderam ser concluídas atrás do safety car, pois as condições eram inadequadas para corrida, mas a questão subiu na lista de prioridades após os atrasos no GP do Japão deste ano por causa do mau tempo.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB18 Photo by: Red Bull Content Pool

“Spa em 2021 ainda deixou cicatrizes no esporte porque foi uma circunstância muito infeliz”, explicou Tombazis. "Teria sido 10 vezes pior, acho, se tivéssemos ido até o Japão e tivéssemos que fazer as malas e voltar. Realmente precisamos evitar isso. Temos tantas pessoas assistindo, espectadores pagando ingressos, equipes viajando por todo o mundo e, de repente, dizer que não podemos correr não é muito responsável da nossa parte."

"Acho que trará [mais] as condições de corrida do que talvez seja atualmente os pneus intermediários, como você quase nunca corre com os pneus molhados, acho que trará bem para o território dos pneus de chuva".

A FIA já começou a realizar algumas simulações de computador dos benefícios dos arcos, mas disse que não é fácil avaliar como a visibilidade foi impactada pelo spray lançado do chão, em vez dos pneus.

“Fizemos muitas simulações de CFD, porque queremos garantir que o efeito desses dispositivos seja relativamente pequeno na aerodinâmica geral”, acrescentou Tombazis. "Ainda há um efeito, mas não massivo. Além disso, estamos simulando gotas de chuva e vendo como isso afeta o spray. O que é um pouco desafiador nas simulações é determinar a proporção relativa do que vem do difusor para o que vem dos pneus".

“Assim que tivermos uma solução, faremos alguns protótipos e os executaremos em alguns carros para tentar avaliar isso adequadamente. Espero que seja um tipo de melhoria de talvez 50 por cento."

Tombazis também esclareceu que os arcos permaneceriam nos carros por toda a corrida depois de instalados, em vez de serem removidos se as condições climáticas melhorassem.

"Não pediríamos que fossem montados ou removidos com pressa", disse ele. "Portanto, sua adaptação ou remoção seria antes de uma corrida ou durante uma bandeira vermelha. Se uma corrida começar muito molhada e ficar seca, eles permanecerão."

