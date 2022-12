Carregar reprodutor de áudio

Lawrence Stroll está investindo pesado para levar a Aston Martin ao topo da Fórmula 1 nos próximos anos. Além da construção de uma nova sede com tecnologia de ponta, a equipe também se beneficiará de um novo túnel de vento. Mas este último levará mais um tempo até ficar pronto, com a previsão atual para o meio de 2024, tendo sua primeira contribuição com o carro de 2025.

Por outro lado, a fábrica deve ficar pronta ainda no primeiro semestre do próximo ano. No momento, a Aston usa o túnel da Mercedes em Brackley, e os trabalhos iniciais no AMR25 (carro de 2025) ainda acontecerão lá, antes da troca para a instalação própria, segundo o diretor técnico Dan Fallows.

"O objetivo para o túnel de vento é estar funcional no meio de 2024. Esperamos que ele possa contribuir para o carro de 2025. Acho que, dependendo de como seguirá a construção, esse será o primeiro carro impactado pelo novo túnel".

"Sobre a fábrica, ela fica pronta no próximo ano em vários estágios, então esperamos que os carros já se beneficiem disso".

Fallows destacou que a troca para um novo túnel não é algo feito de uma hora para outra, com a equipe esperando a correlação total para iniciar o uso.

"Inevitavelmente, quando você constrói um túnel, é preciso passar por um processo de comissionamento. E isso tem como objetivo determinar se ele te dará os números que você espera ver. Por sorte, usamos o túnel da Mercedes, que é de altíssima qualidade, então precisamos de um que nos dê números consistentes com esse".

Fallows reforça que um túnel de ponta será um grande passo adiante para a equipe.

"Não há dúvida de que será algo de primeiro mundo, e ter acesso irrestrito a ele é muito importante. Enquanto formos melhorando e nossa cota de testes aerodinâmicos vai caindo [segundo o regulamento técnico], não passaremos tanto tempo no túnel, mas ter um próprio significa que você pode fazer outros testes, o que é importante, e é algo que não podemos fazer agora".

