A Federação Internacional de Automobilismo divulgou nesta terça-feira (07) a programação de coletivas para o GP de Abu Dhabi, etapa final da temporada 2021 da Fórmula 1, e a lista conta com dois pares que prometem pegar fogo após a prova repleta de polêmicas em Jeddah. Lewis Hamilton e Max Verstappen, além de Toto Wolff e Christian Horner, dividirão as entrevistas antes do último GP.

Desde o início da pandemia da Covid-19, a F1 modificou o formato das coletivas de quinta-feira com os pilotos. Em vez do modelo antigo, com seis a oito nomes convidados, agora todos os 20 nomes do grid são entrevistados no dia de mídia da categoria, divididos em duplas.

Enquanto no ano passado os pilotos eram divididos por equipe, em 2021 a categoria passou a mesclá-los, criando a possibilidade dos dois rivais na luta pelo título dividirem a coletiva apenas quatro dias após o polêmico GP da Arábia Saudita.

Em meio a uma prova caótica em Jeddah, Hamilton e Verstappen tiveram vários encontros na pista, com o holandês sendo punido com cinco segundos por escapar duas vezes para ultrapassar ou defender sua posição.

Enquanto a primeira foi devolvida na relargada, a segunda tentativa de devolução trouxe uma polêmica ainda maior: instruído para fazer um retorno estratégico, Verstappen desacelerou no trecho final da pista, para que Hamilton passasse em cima da zona de detecção do DRS, mas uma falha de comunicação fez com que o heptacampeão não soubesse disso e ele acabou batendo na traseira do rival no momento em que este freou com mais força.

Hamilton teve danos na asa, mas conseguiu vencer o GP, já que Verstappen parecia ter problemas na parte traseira de seu carro. Posteriormente, ambos foram convocados pelos comissários e o holandês foi punido com mais 10 segundos, por ter cometido uma frenagem errática e forte.

O resultado da corrida fez com que Verstappen disparasse contra os comissários e a direção de prova, enquanto Hamilton também cutucou o rival, afirmando que parece que todos os pilotos menos ele são obrigados a seguirem as regras.

E não foram apenas os pilotos que comentaram amplamente sobre o caso. Seus chefes de equipe, Wolff e Horner, também foram bem vocais sobre os acontecimentos do último domingo, mas, por outro lado, pediram um final de temporada limpo em Abu Dhabi.

E os dois voltarão a se encontrar em uma coletiva nesta semana. Wolff e Horner dividirão a entrevista dos chefes de equipe, que acontece às sextas-feiras entre o TL1 e o TL2. Essa não é a primeira vez no ano que os dois fazem a sessão juntos.

Na última vez que se encontraram, no Catar, a tensão era palpável, com a coletiva acontecendo dias após o GP de São Paulo, onde Hamilton e Verstappen tiveram o famoso incidente na Curva do Sol. E, naquele momento, todos aguardavam a decisão dos comissários sobre o pedido de revisão da Mercedes pela não-investigação da manobra do holandês.

Mercedes e Red Bull dividirão todas as coletivas de Abu Dhabi. Além dos candidatos ao título e os chefes de equipe, Sergio Pérez e Valtteri Bottas também foram colocados juntos para a entrevista desta quinta-feira.

