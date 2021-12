Após a vitória no caótico e polêmico GP da Arábia Saudita, Lewis Hamilton sugeriu que há apenas um piloto em toda a Fórmula 1 que não entende que não é possível ultrapassar fora da pista, se referindo a mais uma disputa intensa entre ele e Max Verstappen, agora em Jeddah.

Verstappen forçou Hamilton para fora da pista no GP de São Paulo em novembro, mas o diretor de provas da FIA, Michael Masi, decidiu não repassar o caso para os comissários, sem abrir uma investigação.

Após a corrida, a Mercedes disse temer que a decisão abrira um precedente, que faria os pilotos entenderem que seria possível sair da pista para ganhar ou manter uma posição. O assunto voltou à tona em Jeddah neste domingo, quando Verstappen saiu fora da curva 1 em duas ocasiões diferentes para se manter à frente do rival, recebendo ordens da FIA para devolver a colocação em ambos os casos.

A primeira vez foi aplicada na segunda relargada, com Verstappen caindo de primeiro para terceiro, já que na manobra Hamilton havia perdido a posição para Ocon também. Na segunda, os rivais na luta pelo título acabaram batendo após problemas de comunicação na devolução, levando o holandês a ser punido com 15 segundos totais por uma frenagem "errática".

Esse é o episódio mais recentes de uma série de incidentes, iniciados na primeira etapa do ano, no Bahrein e que inclui batidas em Silverstone e Monza. Hamilton, que disse após a corrida que Verstappen havia ido "além do limite" em algumas ações, acha que a falta de orientações claras da direção de prova tornaram as águas turvas, abrindo a porta para as controvérsias de Jeddah.

Ele disse que todos os outros pilotos entendem que não é permitido ultrapassar fora da pista para manter a posição, mas sugeriu que o consenso "não se aplica a um de nós", em clara referência a Verstappen.

"Não acho que tenha mudado a maneira como corro. Acho que estamos vendo múltiplos incidentes neste ano, mesmo no Brasil, em que temos que fazer nossa corrida na pista, entre as linhas brancas, e as regras dos comissários não têm sido claras, essas coisas foram permitidas, então elas continuam sendo vistas".

"Da minha compreensão, sei que não posso ultrapassar alguém e ir para fora da pista para manter a posição, mas acho que é bem conhecido entre todos os pilotos, só que isso não se aplica a um de nós, eu acho".

"Está claro que outros ao redor de nós estão dispostos a buscar todo e qualquer tipo de nível para fazer uma ultrapassagem, então tentei me manter na pista e fora de problemas, o que significa evitar incidentes se possível".

Logo após a colisão, que permitiu a ambos escaparem sem danos terminais, Hamilton chamou Verstappen de um "louco do c******" no rádio, com as tensões à flor da pele. Quando questionado se a batida o havia deixado preocupado com um possível abandono, encerrando a luta pelo título, o heptacampeão admitiu a preocupação, mas disse que o comentário foi feito no calor da disputa.

"Definitivamente sinto que haviam cenários onde esse era o caso. Mas não foi a primeira ez que tive que evitar uma colisão e sim, foi como me senti no momento. Mas algumas vezes você diz coisas no calor do momento e depois volta, revê as coisas e se sente diferente, mas era assim que estava no momento".

