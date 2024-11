O diretor técnico da FIA para monopostos, Nikolas Tombazis, explicou, após o anúncio do fim do programa de motores da Renault na Fórmula 1, que a Federação "não tem intenção de torcer o braço de ninguém [forçar alguém]" para que continuem na categoria.

A fabricante francesa anunciou que, após as mudanças nas regras de 2026, a Alpine não correrá mais com seus próprios motores, mas comprará unidades de potência e, inicialmente, caixas de câmbio da Mercedes.

Eles serão o segundo fornecedor de motores a anunciar sua saída do campeonato na era turbo-híbrida, embora a Honda tenha finalmente mudado discretamente de ideia após sua decisão em 2021 e fornecerá as unidades de potência para Aston Martin a partir de 2026, quando os componentes elétricos de seus trens de força serão muito mais potentes.

A Renault foi um dos seis fabricantes que ajudaram a definir as regras de 2026, mas, sem eles, Honda, Ferrari, Mercedes, Red Bull Powertrains (em parceria com a Ford) e Audi permanecerão como fornecedores de motores. Apesar disso, Tombazis afirma que a FIA não teve voz ativa na permanência da Renault:

"Quando criamos o procedimento de registro, concordamos que o objetivo do registro era cobrir os custos da FIA com a regulamentação dos fabricantes durante o processo de criação de regras", disse o diretor de monospostos. "Mas não temos intenção de torcer o braço de ninguém para mantê-los no esporte".

"O registro custou 120, 130, 140 milhões [de dólares] e o processo durou cinco anos, mas os custos de desenvolvimento podem chegar a um bilhão de dólares, e não acho que a FIA vá forçar um fabricante a investir um bilhão de dólares só porque ele se registrou e pagou uma taxa de registro".

"Sempre há uma chance de alguém desistir e queremos que aqueles que ficarem fiquem porque querem, não porque nós os forçamos a isso", conclui.

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!