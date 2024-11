F1: GP do Canadá ganha nova data a partir de 2026; confira

Como parte dos esforços da Fórmula 1 para tornar seu calendário 'racional' em termos de organização e logística, o GP do Canadá ganha uma nova data a partir de 2026.

O anúncio aconteceu nesta segunda-feira, em um comunicado à imprensa. No aviso, a F1 afirma que a mudança é o resultado de discussões realizadas entre o Octane Racing Group, promotor do evento, assim como o governo canadense, o governo de Quebec, a cidade de Montreal e outras partes interessadas e envolvidas no evento.

Como resultado, a corrida acontecerá, a partir de 2026, no "terceiro ou quarto fim de semana de maio", saindo do 'slot' de meados de junho. Essa notícia chega apenas alguns dias após o anúncio da extensão de contrato do GP de Mônaco, que foi acompanhado pela confirmação de que uma nova data seria definida para o primeiro fim de semana de junho.

A lógica por trás dessa mudança é evitar viagens internacionais no início da temporada europeia, como tem sido o caso nos últimos 40 anos, com algumas exceções. Este ano, por exemplo, a 'pernada' europeia começou com o GP da Emilia-Romagna, de 17 a 19 de maio, antes de seguir para Mônaco, que aconteceu no fim de semana dos dias 24 a 26 de maio e depois viajou para o Canadá, em junho, antes de retornar e permanecer na Europa para os sete GPs seguintes.

"Essa decisão permitirá que a fase europeia da temporada seja agrupada em um período consecutivo durante os meses de verão europeus e deverá eliminar uma travessia transatlântica adicional para a comunidade da Fórmula 1 a cada ano, resultando em uma redução significativa das emissões de carbono", diz o comunicado.

Embora ainda haja trabalho a ser feito nessa frente, o desejo de organizar melhor o calendário já contribuiu para adiantar o GP do Japão para a primavera, ligando a corrida com as provas da Ásia-Oceania no início da temporada, enquanto o Azerbaijão foi transferido para mais perto de Singapura, assim como o Catar foi movido para uma data mais próximo de Abu Dhabi.

