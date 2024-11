Oscar Piastri ficou feliz ao ver o brasileiro Gabriel Bortoleto, que irá para Sauber em 2025, subir para a Fórmula 1 sem ficar um ano parado, sem correr, como ele passou antes de ir para McLaren.

O piloto australiano fez sua estreia na F1 em 2023, já pela equipe de Woking. Piastri já havia vencido os campeonatos de Fórmula 3 e Fórmula 2 em seu primeiro ano, mas ficou parado por um ano em 2022.

Piastri disse em várias ocasiões que o tempo parado foi um grande golpe para ele, e o cabo de guerra entre a Alpine, que chegou a anunciar o piloto mas não conseguiu firmar o contrato, e a McLaren, que ganhou a disputa pelo jovem piloto contra equipe francesa, não ajudou sua condição. Mas o piloto papaia se desenvolveu desde então, com duas vitórias na F1 este ano.

Bortoleto está próximo de fazer um caminho semelhante, mas ele conseguiu entrar na F1 imediatamente após a F2 e poderá mostrar o que pode fazer no mais alto nível, o que deixa Piastri feliz.

"Ele está fazendo um trabalho impressionante", disse Piastri à mídia, incluindo a RacingNews365, sobre o novato da Audi. "Obviamente, ele venceu a F3 no ano passado como novato e agora está liderando o campeonato na F2".

"Do meu ponto de vista, quando você obtém resultados como esses, você merece estar na F1. E eu tenho experiência pessoal com a dor de não conseguir uma vaga", disse o australiano, referindo-se ao seu ano longe da F1.

EXCLUSIVO: Como ENZO FITTIPALDI quase chegou à F1 e bastidores da PORSCHE CUP com PEDRO BOESEL

Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

MARI BECKER SEM CENSURA: o CAOS em SP, F1 na Band, DRAMAS de 2024 e AUGE de Verstappen contra Norris

Your browser does not support the audio element.

COMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!