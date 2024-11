F1 nega rumores que Domenicali será transferido para a MotoGP

Nos últimos dias, surgiram os rumores que Stefano Domenicali deixaria o cargo de CEO da Fórmula 1 para assumir a liderança da MotoGP. As informações foram inicialmente divulgadas por Jack Plooij, comentarista da Ziggo Sport.

No entanto, de acordo com Chris Medland, a F1 nega categoricamente que essa transferência acontecerá e afasta os rumores.

Acredita-se que a aquisição da MotoGP pela Liberty Media no início do ano tenha sido um dos pontos principais para alimentar a especulação.

Domenicali assumiu o cargo de CEO da F1 em 2021, entrando no lugar de Chase Carey, e, desde então, fez conquistas significativas para a categoria, visando aumentar sua popularidade, principalmente entre o público jovem.

O atual chefe da categoria rainha de monopostos foi responsável por fechar contratos importantes com novas pistas, como a de Las Vegas, Catar e Madrid. Seu histórico também conta com o cargo de chefe da Ferrari entre 2008 e 2014.

