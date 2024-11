Em 2025, quando Lewis Hamilton fizer sua transferência para a Ferrari, ele terá 40 anos. Para David Coulthard, o britânico tem todas as chances de voltar ao topo de Fórmula 1, desde que não tenha perdido o ritmo e o toque ao longo dos últimos anos.

Sem dúvidas, isso não será fácil e Hamilton terá que se provar ao lado do jovem Charles Leclerc. Importante lembrar que o monegasco foi capaz de vencer o tetracampeão Sebastian Vettel durante os anos que estiveram juntos na equipe italian.

"Se Lewis perdeu um metro de desempenho aos 40 anos, ele pode ter dificuldade para vencer Charles em um ano", disse Coulthard ao Mirror quando perguntado sobre a chegada de Hamilton à Ferrari.

"É uma pergunta válida que todos deveriam fazer, mas ele terá que nos mostrar", acrescentou o ex-piloto da McLaren, que não fica feliz quando Hamilton e Michael Schumacher são comparados.

Como a história conta, Hamilton assumiu o lugar do heptacampeão, que estava se aposentando definitivamente da Mercedes e, logo depois, conquistou sua primeira vitória na fabricante alemã. Depois disso, o britânico conquistou outros cinco títulos com a equipe de Toto Wolff. A questão que fica é: por que Lewis decidiu trocar de time?

"A Mercedes não existe sem Lewis Hamilton, e Lewis Hamilton deixou claro que ele não existe sem a Mercedes. Da mesma forma, quando Michael voltou da aposentadoria para assinar com a Mercedes, foi realmente chocante imaginar que ele fosse outra coisa que não uma lenda da Ferrari".

"Mas a atração de voltar para a Mercedes, o desejo e a crença de que ele ainda poderia fazer isso, foi por isso que ele tomou a decisão. Ele tinha mais alguns anos, estava indo bem, mas não era a mesma coisa que seus primeiros anos na F1".

