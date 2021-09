F1: FIA não está preocupada com pilotagem contestada de Mazepin

O diretor de provas da FIA, Michael Masi, não tem nenhuma preocupação especial com Nikita Mazepin, apesar do russo da Haas se envolver em outra polêmica durante a corrida de Sochi na Fórmula 1: ele recebeu a bandeira preta e branca por comportamento antidesportivo após um movimento de bloqueio no AlphaTauri de Yuki Tsunoda.

O piloto se envolveu em vários incidentes com seu companheiro de equipe Mick Schumacher nesta temporada, embora apenas um - por causar uma colisão no GP da Itália - tenha resultado em penalidade, de cinco segundos e um ponto na licença.

Mazepin também recebeu punições em incidentes com outros pilotos: cinco segundos e um ponto na licença por ignorar a bandeira azul à frente de Sergio Pérez em Portugal, uma queda de três posições no grid e um ponto de penalidade por fechar Lando Norris na Espanha e uma penalidade de dez segundos e três pontos por não respeitar as bandeiras amarelas na Áustria.

Masi deixou claro que a FIA levou o caso de Sochi muito a sério: "Estava passando pela Curva 12 e fez um movimento tardio em Yuki, que estava ultrapassando com DRS."

"É uma daquelas coisas que já dissemos algumas vezes e é preto no branco: conduta anti-desportiva não é algo que vamos tolerar", acrescentou.

No entanto, apesar da lista de infrações que o novato acumulou, Masi insistiu que não havia um padrão que exigisse investigação especial.

"Ele provavelmente recebeu algumas visitas de comissários, mas acho que se você examinou e deu uma olhada em tudo, provavelmente há outros pilotos com tantas, ou até mais. Eu não diria que há algo desagradável ou uma preocupação."

"Nós investigamos cada incidente por seus próprios méritos. Se é necessário, obviamente os comissários irão revisá-lo e eles olharão com base nas evidências que estão diante deles. Então, julgam se uma penalidade é ou não necessária. "

Masi também minimizou a sugestão de que os rivais expressaram preocupações sobre o estilo de defesa de Mazepin: "Julgamos os incidentes com base no que ocorre. A pilotagem de alguém em particular? Eu sugeriria que temos 20 ediferentes, sutilmente, por aí."

