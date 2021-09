McLaren avaliará Pato O'Ward nos testes de Abu Dhabi da Fórmula 1

Zak Brown, CEO da McLaren, disse que a equipe avaliará Pato O'Ward nos testes de jovens pilotos em Abu Dhabi, marcados para dezembro, para ver se ele poderia ir para a Fórmula 1 no futuro, após ficar satisfeito com o desempenho do piloto no time da escuderia na Indy.

A temporada de 2021 do mexicano no torneio americano não terminou da maneira que ele esperava, com um acidente causado por Ed Jones que o eliminou da luta pelo título do campeonato e o derrubou para o terceiro lugar geral. Apesar disso, ele se colocou entre os cinco primeiros pelo segundo ano consecutivo.

"Foi uma grande temporada, ele é claramente um dos pilotos mais rápidos da IndyCar", disse Brown a um grupo de três veículos, incluindo o Motorsport.com. "É muito bom trabalhar com Pato, porque é um piloto muito apaixonado, muito rápido, muito corajoso e com uma grande personalidade. Claramente uma estrela do esporte."

Zak destacou que sabiam do potencial de O'Ward quando decidiram contratá-lo e vê-lo na luta pelas primeiras colocações da Indy não é algo que o deixa totalmente surpreso: "Sabíamos que era uma questão de tempo até que ele começasse a vencer corridas. Estou muito impressionado com a temporada que teve. Eu não esperava, mas não me surpreende."

O mexicano foi o único dos dois pilotos da equipe, que também inclui o sueco Felix Rosenqvist, a estar na briga pelo campeonato, mas mesmo com essas atuações Brown acredita que há pontos de melhora para transformá-lo em um competidor mais completo.

"O controle que tem é impressionante e ele é muito corajoso", disse o CEO. "Por outro lado, ele pode ter emoções fortes se as coisas não forem do seu jeito, mas isso é algo da juventude. Às vezes, você tem que deixar a corrida vir até você. Isso é uma coisa que se adquire com experiência e tempo."

O teste de Fórmula 1

O'Ward viajará para as instalações de Woking em meados de outubro para fazer ajustes em seu assento para o teste de jovens pilotos, do qual participará em Abu Dhabi em dezembro, assim que a F1 terminar.

Embora houvesse rumores de que Pato, que já tem os pontos para uma superlicença de Fórmula 1, poderia participar dos primeiros treinos livres do GP da Cidade do México, Brown descartou isso por dois fatores: a necessidade de prepará-lo adequadamente e a briga da McLaren com a Ferrari pelo terceiro lugar no campeonato.

"Nós nunca faríamos isso", disse Zak. "Não poderíamos testar um piloto nos TLs porque, em primeiro lugar, comprometeria o fim de semana sem um propósito. Seria uma novidade no México, uma grande publicidade, mas sempre faremos mais questão do desempenho, e colocá-lo em qualquer carro (de Daniel Ricciardo ou Lando Norris) teria um efeito nisso."

"Estamos no meio de uma grande batalha pelo terceiro lugar no campeonato com a Ferrari e não faremos nada para comprometê-la, isso é certo", acrescentou.

Brown não fecha as portas para que um dia O'Ward seja na Fórmula 1, embora deixe claro que muitos fatores podem influenciar, como os contratos atuais de seus pilotos e também a adaptação do mexicano para um carro da categoria máxima no próximo teste.

"Veremos depois que ele pilotar em Abu Dhabi", comentou. "Ele está focado na Indy e, obviamente, os pilotos sempre têm uma aspiração de ir para a F1."

"Todos nós nos concentramos no trabalho que temos em mãos e não pensamos no que poderia ser e no que não seria. Como eu disse, a melhor maneira de chegar à Fórmula 1 é fazer o que [Jacques] Villeneuve ou [Juan Pablo] Montoya fizeram no campeonato da IndyCar. Então, veremos o que acontece."

