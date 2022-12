Carregar reprodutor de áudio

A metade da temporada 2022 da Fórmula 1 foi dominada pela polêmica em relação ao porpoising e pelo impacto de uma diretriz técnica da FIA para tentar ajudar a resolver o problema.

Além de impor uma métrica de oscilação aerodinâmica para limitar os saltos, a entidade também reforçou as verificações de pisos flexíveis em meio a suspeitas de que as equipes estavam usando alguns truques para correr com o carro mais perto do solo.

Havia hipóteses de equipes que estavam encaixando blocos antiderrapantes que foram fabricados de forma a subir para dentro do carro ao atingir o solo para não se desgastarem. Esse comportamento garantia que eles passassem nas verificações de medição pós-corrida.

Refletindo sobre a temporada e a questão envolvendo o porpoising, o diretor técnico de carros da FIA, Nikolas Tombazis, disse estar confiante de que as equipes nunca chegaram ao ponto de tentar deliberadamente contornar os regulamentos, no entanto, ele diz que as medidas para endurecer as regras do assoalho e alterar as medidas dos blocos de deslizamento foram mais destinadas a fechar possíveis brechas que poderiam ser exploradas.

“As equipes claramente sempre tendem a trabalhar no limite dos regulamentos e não achávamos que alguém estivesse trapaceando naquela época”, disse ele, quando questionado pelo Motorsport.com sobre até onde ele achava que as equipes haviam ido em meio às suspeitas de derrapagem.

“Mas a forma como os regulamentos foram escritos permitiu alguns truques, digamos, que não foram intencionais. É por isso que esclarecemos os regulamentos por meio de uma diretiva técnica e fizemos algumas alterações nos regulamentos.

“Existem duas áreas dos regulamentos em que podemos agir unilateralmente sem a aprovação da Comissão da F1. Uma tem a ver com rigidez, Artigo 3.15, e a outra tem a ver com segurança. Isso nos deu a capacidade necessária para atuar nessa frente.”

Plank Photo by: Giorgio Piola

A questão do porpoising se tornou incrivelmente política, pois as equipes que não sofriam com o fenômeno argumentavam que não era necessário que a FIA se envolvesse e trocasse todos os carros.

Houve também a ameaça de uma revolta em grande escala depois que a FIA cogitou aumentar as bordas do piso em 25 mm no próximo ano. No final, foi alcançado um acordo de compromisso que os verá levantados em apenas 15 mm. Tombazis admitiu que nem sempre é fácil lidar com equipes competitivas que são fortalecidas por interesses escusos.

“É normalmente uma situação difícil, porque na Fórmula 1, quase tudo é presumido para beneficiar alguém mais do que outra pessoa, porque, no final das contas, alguém tem que vencer e alguém não vai vencer”, disse ele.

“Portanto, com exceção de algumas coisas como segurança, em que, de modo geral, a maioria das pessoas tende a concordar, há uma enorme dificuldade em fazer com que as pessoas concordem em quase qualquer outra coisa. E eu sei disso, porque já estive do outro lado da cerca.

“É tão intenso para eles que sempre se esquecem muito rapidamente das coisas de que se beneficiaram ocasionalmente e sempre se lembram dos que os penalizaram.

“Tentamos ser o mais imparciais possível e definitivamente não procuramos beneficiar um mais do que o outro ou algo assim. Mas, inevitavelmente, a psicologia de estar em uma competição é tal que faz você pensar sempre que alguém está atrás de você.”

Tombazis acrescentou que estava muito feliz com a forma como a FIA implementou os regulamentos de 2022, embora sugira que gostaria que o órgão regulador tivesse restringido mais os designs das bordas do piso.

“Eu provavelmente teria sido um pouco mais rígido com as bordas do piso”, disse ele. “O resto, eu pensei que não era tão ruim.”

Bastidores da possível 'volta' da Honda à F1, como montadora ou equipe própria Faça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já! Podcast Motorsport.com debate os pilotos destacados da F1 2022; ouça já! ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music