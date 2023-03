Carregar reprodutor de áudio

Lewis Hamilton e a Mercedes não começaram a temporada 2023 da Fórmula 1 da maneira que esperavam, e algumas falas do piloto e seu chefe Toto Wolff fez com que vários meios de comunicação publicassem sua possível saída. No entanto, o heptacampeão volta a jurar amor à sua equipa e garante que, nos momentos difíceis, sempre demonstrou o seu empenho.

Hamilton, que terminou a temporada 2022 sem vencer pela primeira vez, considerou que a equipe não ouviu seus conselhos no ano passado, e Toto Wolff pediu para todos remarem na mesma direção depois que a Mercedes parecia começar 2023 não apenas atrás da Red Bull e Ferrari, mas também da Aston Martin. E Hamilton promete fidelidade.

"A Mercedes me apoia desde os 13 anos. Tendo o ano difícil que tivemos em 2022, ainda estou aqui, e tenhamos ou não uma temporada difícil este ano, ainda estarei aqui", disse o britânico. "Sou um lutador e lutamos em equipe. Adoro o desafio de encontrar soluções e ainda acredito que sou capaz de colocar o carro em lugares onde outros não conseguem."

"Claro, gostaria que pudéssemos começar a temporada com um ótimo carro, mas é a jornada que realmente conta". Sobre os rumores de sua saída (ou mesmo de sua aposentadoria), Hamilton comentou: "No final das contas são pessoas que criam boatos sem fatos. Nunca é útil."

O contrato de Hamilton com a Mercedes termina em 2023. Toto Wolff, na apresentação da equipe, disse que eles já tiveram a primeira conversa, e ambas as partes seguem tranquilas.

"Não há atrasos em nosso contrato. Sempre estive muito, muito relaxado. Estou em uma posição de muita sorte e isso será feito quando estivermos prontos. Tenho um ótimo relacionamento com Toto, a Mercedes e apoiamos totalmente uns aos outros."

"Estou muito animado com o futuro que temos juntos e muito orgulhoso do trabalho que estamos fazendo dentro e fora da pista." E para especificar que o plano é a renovação, ele disse rindo: "Vamos chegar a um acordo, a menos que algo catastrófico aconteça entre Toto e eu, caso em que entraríamos no ringue!"

Hamilton, que está em sua 17ª temporada em 2023, completou 38 anos em janeiro, e ainda não vê a hora de se aposentar. Ele chega para a segunda corrida, em Jeddanh, na quinta colocação do mundial.

