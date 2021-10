O governo brasileiro retirou as restrições de entrada no país de passageiros vindo de voos do Reino Unido, África do Sul e Índia. Com isso, os organizadores do GP de São Paulo de Fórmula 1 tem menos uma "dor de cabeça" quanto ao público e os turistas no país.

A mudança foi publicada na portaria da última terça-feira (5) em edição extra do Diário Oficial da União. As restrições tinham como objetivo evitar a circulação de novas variantes da Covid-19 no país, que poderiam atrapalhar o avanço da campanha de vacinação. A medida anterior proibia o ingresso de qualquer um que estivesse nos locais citados até 14 dias antes de vir ao território nacional.