A Fórmula 1 terá uma equipe substituta para o carro médico no GP da Turquia deste fim de semana após o piloto Alan van der Merwe e o médico Ian Roberts testarem positivo para Covid-19.

Os dois trabalham juntos na função há anos, tendo um papel fundamental na remoção de Romain Grosjean do acidente no GP do Bahrein do ano passado. Mas durante os testes pré-evento em Istambul ambos foram diagnosticados com Covid.

O comunicado da FIA confirmou que, com isso, ambos estão fora do GP deste fim de semana.

"Ambos testaram positivo para Covid-19 antes de viajarem e, por isso, estão em isolamento, não participando do GP da Turquia. Eles serão substituídos neste evento pelo piloto do safety car da Fórmula E Bruno Correia e o delegado médico Bruno Franceschini".

Caso van der Merwe e Roberts se recuperem rapidamente, eles poderão retornar à ação a tempo do GP dos Estados Unidos, no fim do mês.

Alan van der Merwe, Medical Car Driver, FIA, and Dr Ian Roberts, talk to the press Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

Como parte de seus protocolos desde o início da temporada 2020, a F1 passou a adotar um programa massivo de testes. Todas as pessoas presentes nos GPs são obrigadas a passar por vários testes de Covid, além de avaliações ao longo de cada fim de semana.

Até aqui, a F1 conseguiu evitar surtos no paddock, com rápidas ações para conter qualquer pessoa que testar positivo, além de isolar quem tenha tido contato com os infectados.

Van der Merwe é um campeão da F3 Britânica que foi piloto de testes da BAR na F1. Após competir na A1 Grand Prix e em carros esportivos, se tornou o piloto oficial do carro médico em 2009.

Roberts é guiado pelo carro médico em sua função de Coordenador de Resgate Médico da F1, uma posição que assumiu em 2013. Antes disso, ele era o chefe médico em Silverstone, estando presente nas edições do GP da Grã-Bretanha.

F1 2021: Red Bull favorita na Turquia? Mais chuva em Istambul? Rico Penteado responde| TELEMETRIA

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #136 – Ju Cerasoli faz raio-X da rivalidade Hamilton X Verstappen de quem acompanha direto do paddock Your browser does not support the audio element. SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music