Emerson Fittipaldi não pôde comparecer a Interlagos para acompanhar o emocionante GP de São Paulo de Fórmula 1, mas não deixou de dar sua opinião a respeito da disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton pelo título. O britânico saiu vitorioso no Brasil em um fim de semana de muita polêmica fora da pista, mas "regras são regras" para o bicampeão da categoria.

Segundo o embaixador do Sites-de-apostas.net, em entrevista exclusiva ao Motorsport.com, o incidente da asa traseira da Mercedes não é 'raro' no automobilismo, pois já aconteceu com seu filho Emmo no kart e que, ainda que a equipe alemã não tenha ganho vantagem com isso, a aplicação da punição foi correta. Mesma coisa para a multa ao holandês por ter tocado no carro do rival.

"Foram apenas 0,2 milímetros? Bem, nas regras existem medições e se uma está fora, infelizmente acontece [que você é desclassificado]", comentou Fittipaldi. "Não acho que houve alguma vantagem técnica, mas cinco mais cinco é dez, não é nove (regras são regras)."

"Na verdade, em uma das primeiras corridas de Emmo, ele perdeu por alguns gramas. Estava abaixo do peso mínimo e eles o desclassificaram e eu tive que aceitar. Essas crianças aprendem isso desde o início. Eles colocaram o kart lá várias vezes, na balança, e ele foi eliminado. E é isso."

Verstappen também recebeu uma punição no GP de São Paulo, de 50 mil euros (cerca de R$ 312 mil), por ter tocado o carro de Hamilton no parque fechado após a classificação de sábado. Para Emerson, o caso do holandês também é ensinado desde as categorias de base e dar penalidade foi o certo, apesar da quantia da multa ter sido "exagerada".

"Voltando ao kart, todos nós sabemos que você nunca deve tocar no kart de ninguém", reiterou o brasileiro. "Você aprende desde o início que no parque fechado apenas o mecânico pode estar ao lado do veículo e do piloto, e ninguém mais pode encostá-lo. Não digo que [necessariamente concordo com] a punição em euros, essa é outra discussão e na minha opinião eles exageraram."

"No entanto, ele nunca deveria ter tocado. Esse é o regulamento. Eles têm as regras, têm os números e os conhecem", adicionou.

Questionado sobre quem ele acha que levará o título de 2021, Fittipaldi preferiu não 'apostar seu dinheiro': "É muito difícil, é como um cassino".

"A sensação que tenho é que Verstappen sempre foi muito consistente em qualquer pista, mas a chave para ambos é concluir as corridas entre os três primeiros se quiserem ganhar o campeonato. Se houver uma onde um não terminar, será um grande problema."

O holandês lidera o mundial de pilotos com 332,5 pontos e tem 14 de vantagem sobre Hamilton, que aparece em segundo com 318,5. Restam três corridas para o final da temporada: Catar, Arábia Saudita (confira o onboard do circuito aqui) e Abu Dhabi.

