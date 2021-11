A Fórmula 1 anunciou em novembro de 2020 O GP da Arábia Saudita como parte do atual calendário. Tal confirmação gerou polêmica e as redes sociais foram inundadas de mensagens negativas por conta da corrida. O motivo é que o país é questionado por violações aos direitos humanos, o que vai difere do lema 'We Race as One' da Liberty Media e da categoria.

Seja como for, a divisão pousará lá no fim de semana de 3 a 5 de dezembro e os carros correrão pelas ruas do circuito de Jeddah.

Há dúvidas de que as obras sejam concluídas a tempo para o GP e até mesmo fotos com imagens contestáveis do andamento circularam. A F1 decidiu atuar e gravou um vídeo para acalmar as críticas e garantir que os prazos serão cumpridos e que será possível correr lá.

De acordo com Stefano Domenicali, CEO da categoria, não falta vontade e trabalho para os organizadores de entregar o circuito a tempo.

"Acho que estamos confiantes com um promotor de que estão trabalhando dia e noite para chegar lá", comentou ao Motorsport.com. "E tenho certeza que eles vão conseguir."

"Estão realmente dando muito duro e você verá o nível de investimento. Vai ser perfeito na próxima temporada, mas vai ser muito bom já para este ano. A pista estará feita, a prioridade que sabemos estárá lá."

Ainda não sabemos 100% como é a volta, mas o videogame oficial da Fórmula 1 tem a solução. No canal do YouTube da categoria e da Codemasters, há um vídeo com a câmera embutida na asa de um carro, e você pode ver o quão rápido será.

Confira o vídeo

Sob as estrelas e as luzes artificiais, os pilotos cruzarão as ruas colados nas paredes a velocidades superiores a 300 km/h. A ação na pista não deve ser muita, já que as opções de ultrapassagem ficarão limitadas à reta principal, onde há uma frenagem um pouco mais dura. O circuito saudita será o que terá mais curvas em todo o calendário, o que tornará difícil para os carros seguirem uns aos outros. Se a escolha dos pneus da Pirelli estiver correta, pode ser uma batalha estratégica intensa.

Será semelhante à da Rússia, com as muros fechadas, mas com largura suficiente para lutas paralelas ao longo de várias curvas.

Dentro do jogo, a Arábia Saudita pode ser uma das corridas mais divertidas se você gosta de se esforçar ao máximo, mas pode ser uma dor de cabeça para os que odeiam limites estritos de pista imposta pela Codemasters.

Não esqueça que a representação foi feita sem a experiência da verdadeira F1 rodar na pista.

