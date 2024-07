A Haas confirmou nesta segunda-feira que realizará um teste de pneus com a Pirelli no circuito de Silverstone, ajudando a marca italiana no desenvolvimento dos compostos da temporada 2025 da Fórmula 1, contando com a participação de Pietro Fittipaldi e de Oliver Bearman.

Ao longo do ano, a Pirelli realiza sessões com as equipes buscando coletar informações para o desenvolvimento dos pneus, utilizando as pistas pelas quais a F1 corre.

Nesta semana, a Haas participará das sessões, que terão dois dias de duração. Na terça-feira (09), o brasileiro Pietro Fittipaldi irá à pista, antes de Oliver Bearman assumir o comando do VF-24 na quarta-feira (10).

Pietro, que neste ano disputa a temporada completa da Indy pela primeira vez, segue na função de piloto reserva da Haas pelo quinto ano consecutivo, sendo considerado pela equipe americana uma peça importante no funcionamento interno do time.

Por outro lado, Bearman voltará a ter contato com o carro da equipe americana em preparação para sua estreia oficial na F1 em 2025, tendo sido anunciado pela Haas no último fim de semana, durante a passagem pela categoria em Silverstone.

A Pirelli está nos estágios finais de desenvolvimento do pneu de 2025, esperando a chegada de setembro para iniciar os testes dos compostos de 2026, que farão sua estreia junto com os novos carros da categoria. A primeira sessão ocorrerá em Barcelona com a Aston Martin, tendo o brasileiro Felipe Drugovich a bordo do carro.

HAMILTON DÁ SHOW EM CASA após TROCAÇÃO com MCLAREN; Verstappen P2 e Norris P3

F aça parte do Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube

Quer fazer parte de um seleto grupo de amantes de corridas, associado ao maior grupo de comunicação de esporte a motor do mundo? CLIQUE AQUI e confira o Clube de Membros do Motorsport.com no YouTube. Nele, você terá acesso a materiais inéditos e exclusivos, lives especiais, além de preferência de leitura de comentários durante nossos programas. Não perca, assine já!

Verstappen x Norris: nasce uma nova guerra na Fórmula 1? Ouça debate

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!