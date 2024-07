A Ferrari confirmou a saída de seu diretor técnico de chassi de Fórmula 1, Enrico Cardile, que deverá se juntar à equipe Aston Martin.

Como o Motorsport.com revelou com exclusividade em maio, Cardile era alvo há muito tempo da Aston Martin como parte dos esforços da equipe de Silverstone para se impulsionar no grid da F1.

O italiano tem uma boa reputação pelo papel que desempenhou no desenvolvimento dos recentes carros da Ferrari e irá integrar a atual estrutura técnica da Aston Martin – que é atualmente liderada por Dan Fallows.

Entende-se que nenhuma data de início definitiva foi acertada com a Ferrari ainda, com discussões sobre essa frente definidas a serem conduzidas entre as duas equipes.

Apesar de ter surgido durante o fim de semana do GP da Grã-Bretanha que o acordo da Aston Martin com Cardile estava em vigor, a Ferrari continuou a insistir que não houve mudança em sua estrutura.

Questionado logo após o GP sobre a posição de Cardile na Ferrari à luz do acordo com a Aston Martin, o chefe Fred Vasseur, disse: “Se a Aston Martin quiser se comunicar sobre algo, estou feliz por eles. Mas não é o nosso caso hoje.

“Ele faz parte da organização. A função… Você conhece a função de Enrico, ele era o diretor técnico do lado do chassi.”

Charles Leclerc, Ferrari SF-24 Photo by: Sam Bagnall / Motorsport Images

Indagando se ele ainda está na equipe agora, Vasseur disse: “Esta noite, ele ainda é o diretor técnico da Ferrari”.

Mas apenas um dia depois, a Ferrari anunciou que Cardile renunciou com efeito imediato.

Um breve comunicado divulgado pela equipe dizia: “A Scuderia Ferrari HP anuncia que Enrico Cardile está deixando a empresa, renunciando, portanto, ao seu cargo de diretor técnico da área de chassi.

“Depois de quase duas décadas na Ferrari, Cardile entregou sua notificação e, portanto, com efeito imediato, e como medida provisória, a área do chassi será supervisionada pelo chefe da equipe, Frederic Vasseur.

“Todos na Scuderia Ferrari HP agradecem a Enrico por todo o seu trabalho árduo ao longo de tantos anos.”

A saída imediata de Cardile será um golpe para a Ferrari, que enfrenta um momento difícil na F1, já que sua última atualização não entregou tudo o que se esperava.

Em particular, um novo assoalho que chegou ao GP de Espanha resultou no regresso dos problemas de salto em alta velocidade da equipe – o que prejudicou o seu desempenho nas últimas corridas.

Para o GP da Grã-Bretanha do fim de semana, a Ferrari optou por voltar ao piso antigo com especificações de Ímola em uma tentativa de erradicar os saltos, mas ainda espera que a atualização mais recente possa ser retrabalhada em algum momento no futuro.

A chegada de Cardile à Aston Martin faz parte de um grande esforço de recrutamento em que a equipe está trabalhando. A equipe anunciou recentemente que o ex-chefe de motores da Mercedes F1, Andy Cowell, se juntará a ela em outubro como novo CEO do grupo.

Além disso, a equipe é a favorita para contratar os serviços da lenda do design Adrian Newey, que atualmente está avaliando o que quer fazer depois de deixar a Red Bull.

