Antes mesmo do início da temporada de 2024 da Fórmula 1, Lewis Hamilton anunciou que não continuará com a Mercedes a partir de 2025 e irá se transferir para a Ferrari. Meses mais tarde, o time britânico anunciou a contratação oficial de Andrea Kimi Antonelli.

Antes da confirmação, diversos pilotos foram associados à vaga, porém, Lando Norris e Charles Leclerc já haviam assinado a extensão de seus contratos poucos dias antes da notícia de Hamilton, o que não deu a chance de Toto Wolff de reagir e tentar uma boa contratação.

Em seu novo livro, Inside Mercedes F1: Life in the Fast Lane, o chefe da Mercedes confessou que já sabia que o heptacampeão não continuaria com o time por muitos anos.

"Eu esperava que Lewis deixasse a equipe. Mas não consegui entender por que ele se mudou para outra equipe sem saber se poderíamos ser competitivos".

Lewis Hamilton, equipe Mercedes-AMG F1, coletiva de imprensa Foto: Zak Mauger / Motorsport Images

"Isso também não me deu tempo para reagir. Tive de fazer uma ligação urgente para nossos parceiros e provavelmente perdi a chance de falar com outros pilotos, como Charles Leclerc e Lando Norris, que haviam assinado contrato algumas semanas antes".

"Isso nos colocou em uma situação difícil e teve um impacto comercial. Mas se eu levo isso para o lado pessoal? Não. Foi uma decisão comercial", confessou o austríaco.

"Tivemos uma jornada de muito sucesso juntos e agora temos nossos próprios objetivos. Sou um pouco direto, já passei por momentos difíceis em minha vida e isso não é nada comparado a eles".

Ao comentar o fim da parceria da Mercedes, Hamilton confessou que a situação é positiva e a despedida não será triste.

"Sinto que estou terminando um relacionamento que estava indo muito bem. Mas ainda nos amamos. Não perdi a fé na equipe, estou saindo por mim".

