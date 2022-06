Carregar reprodutor de áudio

Pierre Gasly teve sua chance na Red Bull na temporada de 2019, mas foi retirado da equipe após apenas 12 corridas e enviado de volta à Toro Rosso (agora AlphaTauri).

O francês conseguiu reconstruir sua carreira na Fórmula 1 na equipe de Faenza, destacando-se com um segundo lugar em Interlagos em 2019, uma vitória em Monza em 2020 e um terceiro lugar em Baku em 2021.

No ano passado, Gasly selou sua melhor temporada em termos de resultados gerais e, embora este ano ainda não tenha conseguido igualar esse desempenho com um carro pouco competitivo, sempre que teve a oportunidade diante da mídia deixou claro seu desejo para o futuro.

A má notícia para Gasly é que Pérez assinou uma renovação com a Red Bull, que o fará se juntar à equipe até o final de 2024, fazendo com que Gasly perca qualquer chance de retorno a curto prazo.

Questionado nesta quinta-feira em Baku sobre a continuidade de ‘Checo’, o piloto da AlphaTauri disse que era algo que ele esperava, mas parecia lançar um dardo ao piloto de Guadalajara simplesmente qualificando-o como "segundo piloto".

"O que posso dizer é que, para mim, é lógico. Quer dizer, não é uma surpresa porque sou uma pessoa muito objetiva. E com base no que eles esperam do segundo piloto, Pérez atende a todos os requisitos” disse Gasly.

Na continuidade de sua resposta, o francês valorizou o trabalho do mexicano este ano: "Ele está fazendo uma temporada incrível. Está se saindo muito bem, ele está rápido. Ele fornece um pouco de apoio financeiro, boa experiência e se encaixa bem na equipe. Então não foi uma surpresa para mim."

Gasly tem contrato com a Red Bull até ao final da próxima temporada, pelo que o seu futuro está ligado ao que Helmut Marko, conselheiro esportivo da marca e que gere o seu programa de pilotos, decidir e o austríaco disse esta semana que a AlphaTauri "é a melhor opção" para o francês após o novo acordo de Pérez com a equipe.

Questionado se estava em uma situação frustrante devido às suas ambições de estar em uma equipe líder de Fórmula 1, Gasly respondeu: "Acho que mostrei no ano passado, quando o carro era mais competitivo, o que posso fazer com um carro do meio de grid. E não apenas no ano passado, em 2020 e 2019 também. Então, não [estou frustrado], o que estou dizendo é que entendo a posição de Marko. Por outro lado, não significa que eu entenda o fato de que as coisas continuam do jeito que estão, mas, você sabe, o jeito é encontrar algo que seja melhor para todos."

"Neste momento estou comprometido com a AlphaTauri. Dou o meu melhor. E sempre darei o meu melhor para esta equipe, mesmo que estejamos passando por momentos difíceis, porque este ano (o carro) não é tão competitivo, o que não é tão emocionante.”

"Considero todas as opções para além de 2023"

Em meio à difícil temporada de Daniel Ricciardo na McLaren, Gasly tem sido considerado um possível candidato para ocupar o lugar do australiano em 2024 e acompanhar Lando Norris na equipe de Woking.

Questionado pelo Motorsport.com se, sendo um piloto altamente valorizado, isso o colocava em uma posição forte no mercado de pilotos, Gasly disse: "Não sei se você pode chamar isso de uma posição forte. Mas, no momento, com certeza, além de 2023, considero todas as opções."

"Então, por enquanto, vamos ver. Essas são coisas que temos que discutir com Helmut (Marko). Obviamente, eles querem me manter e querem me manter no programa. Mas, como eu disse, temos que ver como fazer isso funcionar, e as conversas estão em andamento."

