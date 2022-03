Carregar reprodutor de áudio

Agora é oficial: a temporada 2022 da Fórmula 1 começou! Nesta sexta, tivemos a primeira sessão oficial do campeonato. E no TL1 para o GP do Bahrein, que contou com uma bandeira vermelha devido a um sidepod errante da Alpine de Esteban Ocon, Pierre Gasly foi o mais rápido com a AlphaTauri.

Em uma sessão em que Red Bull e Ferrari não usaram pneus macios e a Mercedes sofreu para acompanhar o ritmo dos demais, Charles Leclerc foi o segundo, com Carlos Sainz em terceiro, George Russell em quarto e Max Verstappen em quinto. Completaram o top 10: Lance Stroll, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Sergio Pérez.

Com apenas uma hora de sessão, as equipes não perderam tempo e rapidamente mandaram seus carros para a pista com o objetivo de maximizar a compreensão do novo modelo. Uma das grandes atrações no começo do TL1 foi a saída de Nico Hulkenberg dos boxes. O alemão foi escalado de última hora pela Aston Martin para substituir Sebastian Vettel, que testou positivo para Covid-19.

E os problemas começaram já de cara: pelo rádio, Valtteri Bottas reclamou com a Alfa Romeo que seu motor estava falhando. Isso forçou o finlandês a voltar aos boxes com menos de três minutos de sessão.

Charles Leclerc foi o primeiro a marcar uma volta rápida, com 01min45s601, feito com as grades aerodinâmicas instaladas em seu F1-75. A marca inicial do monegasco foi bem mais alta que o 01min31s720 feito por Max Verstappen na pré-temporada.

Não demorou muito para uma paralisação. A Alpine de Esteban Ocon perdeu um pedaço de carenagem do sidepod no meio da reta principal, forçando a direção de prova a acionar a bandeira vermelha. Lembrando que, em treinos livres, não há interrupção do relógio. A sessão foi retomada com 40 minutos para o fim.

Neste momento, Norris liderava com 01min36s584, tendo Ricciardo em segundo, 0s334 atrás, ambos de pneus macios. Pérez era o terceiro, a 0s875 da McLaren. O campeão Verstappen era o quarto, a 1s182, enquanto Gasly fechava o top 5, a quase 1s5 do britânico, os três de compostos duros. Já Hamilton, de médios, era o sexto, a 1s544 de Norris.

Pelo rádio, Russell reclamou com a Mercedes que o carro parecia mais sensível ao vento em comparação com a semana passada, nos testes de pré-temporada. Mas relatos de jornalistas in loco no Bahrein afirmaram que, pelo menos no TL1, havia menos vento.

Na metade da sessão, com 30 minutos para o fim, Verstappen liderava. De médios, o holandês marcava 01min34s742, 0s437 mais rápido que Alonso em segundo, de macio. Também de médios, Pérez era o terceiro, 0s499 atrás do companheiro de Red Bull. Na sequência, vinham as Ferraris: Sainz em quarto e Leclerc em quinto, a 1s577 e 1s597, respectivamente, de duros. Também com a gama intermediária, Hamilton era o sexto, 1s625 atrás.

A 15 minutos do fim, os pneus macios começaram a ser usados, mudando o panorama do grid. De pneus vermelhos, Gasly liderava com 01min34s193, seguido da dupla da Ferrari, de médios, a 0s364 e 0s418. Russell, também de macios, era o quarto e Verstappen o quinto.

Em um final movimentado, Pierre Gasly se manteve na ponta com seu 01min34s193, feito com pneus macios. Sem usar o composto vermelho, a Ferrari veio em segundo em terceiro, com Charles Leclerc à frente de Carlos Sainz, 0s364 e 0s418 do melhor tempo. George Russell foi o quarto, a 0s436 de macios e Max Verstappen o quinto, 0s549 atrás, também de médios.

Completaram o top 10: Lance Stroll, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Yuki Tsunoda e Sergio Pérez.

A Fórmula 1 volta à pista do Sakhir logo mais, a partir das 12h, horário de Brasília, para o segundo treino livre para o GP do Bahrein. A Bandsports e o F1TV Pro (mediante assinatura) fazem a transmissão para o público brasileiro. E anote aí: assim que acabar o TL2, tem Sexta-Livre ao vivo no canal do Motorsport.com no YouTube. Não perca!

