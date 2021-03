F1: GP da Emilia Romagna acontecerá sem público, em Ímola

A segunda etapa da temporada de 2021 da Fórmula 1, que acontecerá em Ímola, será realizada de acordo com as condições vistas em várias corridas do ano passado: sem público.

O GP do Bahrein permitiu que os fãs assistissem a corrida se tivessem sido vacinados contra a Covid-19 ou se recuperado do vírus, caso tenham sido infectados anteriormente.

A F1 disse antes de iniciar a campanha de 2021 que espera normalizar aos poucos a entrada do público ao longo do calendário, apoiada nas estratégias de cada governo para reduzir o número de infecções e também para a implementação das diversas vacinas contra o coronavírus.

No entanto, o GP da Emilia Romagna, a segunda do calendário, não terá torcedores como confirmou Stefano Bonaccini, presidente da região, em declarações ao jornal Corriere dello Sport.

"O GP de 18 de abril será a portas fechadas, como em novembro passado", disse Bonaccini.

A Itália decretou lockdown em meados de março, que valerá ainda no primeiro fim de semana de abril, uma medida aprovada pelo governo de Mario Draghi diante de um novo surto de Covid-19. Deste modo, Ímola fica impossibilitada de receber público.

O GP da Emilia Romagna entrou no calendário emergente em 2020 e, este ano, viveu situação semelhante. Com dois anos consecutivos, Bonaccini espera que o circuito se mantenha no cronograma de 2022.

“Espero que seja a última vez sem público. Esperamos que a Fórmula 1 volte no próximo ano e que tenha muita gente, porque significaria que vencemos o desafio”, concluiu.

