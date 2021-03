Antes mesmo de cruzar a linha de chegada para vencer o GP do Bahrein, enquanto ainda era perseguido por Max Verstappen, Lewis Hamilton somou mais um recorde em sua carreira: o de piloto com mais voltas lideradas na história da Fórmula 1.

Ao passar pela bandeira quadriculada no Sakhir, Hamilton acumulava 5.126 voltas à frente do grid, 15 a mais do que a marca alcançada por Michael Schumacher em sua carreira (5.111).

Desde que estreou na F1 em 2007, com a McLaren, Hamilton liderou e venceu pelo menos um GP por temporada disputada.

A primeira vez que liderou um GP foi já em sua estreia, na Austrália, quando esteve à frente por quatro voltas. No primeiro ano, esteve na primeira posição em 12 oportunidades, com destaque para a Hungria, onde liderou de ponta a ponta até cruzar a linha de chegada.

A situação de Hamilton é muito distinta da de Schumacher. O alemão conseguiu liderar uma corrida pela primeira vez apenas um ano depois de sua estreia e no circuito onde disputou seu primeiro GP. Foi na Bélgica em 1992, quando corria pela Benetton, ficando 11 voltas à frente, convertendo em sua primeira vitória na F1.

Fazendo uma comparação no número de corridas que levou para cada piloto obter essa marca, vale dizer que o alemão obteve esse número em 142 corridas, com o GP do Japão de 2011 a última vez em que esteve à frente, por três voltas. Foi a única vez em seus anos com a Mercedes que isso aconteceu.

Curiosamente, antes de sua primeira aposentadoria, Suzuka foi o cenário da última vez em qu havia liderado, com 34 voltas com a Ferrari em 2006. Já Hamilton precisou de 163 GPs para chegar à marca, 21 a mais do que Schumacher.

Atrás de ambos, Sebastian Vettel completa o pódio, com 3.495 para o atual piloto da Aston Martin, seguido de Ayrton Senna (2.987) e Alain Prost (2.684). Com um calendário de mais 22 provas em 2021, vale a pergunta: quanto esse recorde aumentará?

Hamilton VERSUS Verstappen, a POLÊMICA do Bahrein e + com FELIPE DRUGOVICH | RETA FINAL

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

